Bug de X (Twitter) : êtes-vous affectés par ce gros problème ?

Bug de X, il s’est avéré que plusieurs personnes ont remonté la perte de leurs images datant d’avant 2014. Pour autant, le selfie « le plus retweeté » d’Ellen aux Oscars 2014 a retrouvé son image originale après une restauration. D’ailleurs, une publication officielle de l’entreprise indique que le problème sera bientôt résolu, faites-vous partie des malheureux concernés ?

Bug de X : perte des images antérieures à 2014

Avant sa récente restructuration, la plateforme X se faisait appeler Twitter. Actuellement, elle rencontre des difficultés dans l’affichage des anciennes publications avec images ou liens hypertextes générés par le raccourcisseur d’URL intégré.

Le bug de X a donc entraîné des pertes de contenu pour de nombreux utilisateurs. Bien que la date de début de ce problème reste floue, Tom Coates l’a signalé un samedi après-midi. De plus, le vtuber brésilien @DaniloTakagi l’avait mentionné quelques jours plus tôt.

Impact sur les publications antérieures à décembre 2014

Le dysfonctionnement semble toucher les tweets publiés avant décembre 2014, selon les témoignages. À noter que les vidéos ne sont pas affectées ; la prise en charge d’images natives date de 2011.

De plus, en 2016, ils ont introduit des vidéos intégrées.. Cependant, les liens vers des plateformes comme YouTube se transforment en texte. Ce texte s’accompagne d’une URL t.co non fonctionnelle.

Réaction du compte @Support

Suite au bug de x et aux pertes, le compte @Support a réagi en publiant un message un lundi après-midi. Dans ce message, il a indiqué : « Nous avons corrigé le bogue ». De plus, le compte a assuré que le problème serait complètement résolu dans les prochains jours.

Impact sur le selfie emblématique d’Ellen DeGeneres

Ce bogue a touché l’image d’un des tweets les plus célèbres de l’histoire. Cela s’est produit à une époque où ces messages étaient encore dénommés « tweets ». Il s’agit du selfie d’Ellen DeGeneres, animatrice des Oscars 2014, entourée de célébrités comme Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Le tweet est devenu le « plus retweeté de tous les temps », avec plus de 2 millions de partages.

Malgré les spéculations sur une démarche d’économie intentionnelle de Musk, le maintien des contenus multimédias suggère plutôt une erreur technique. Ces problèmes se multiplient depuis la prise de contrôle et les licenciements massifs de l’année précédente.

Anciennes images tweetées préservées

Au moins une autre ancienne image tweetée fonctionne encore. Il s’agit de celle du président Barack Obama après sa réélection en 2012. Cette image montre une étreinte chaleureuse avec la Première Dame. On ignore si cette image a été restaurée manuellement, mais elle était visible un samedi après-midi.

Modifications de 2016 et problèmes actuels

Le bug de X par rapport à la perte d’affichage des images et des liens est lié aux changements de 2016. Ces changements ont introduit la « mise en valeur améliorée des URL ». Cette modification permet d’afficher des aperçus et des pièces jointes tout en respectant la limite de 140 caractères. Les métadonnées concernant ces ajouts ont commencé à apparaître en décembre 2014.