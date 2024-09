Bose part à l’offensive contre les AirPods 4 et sort le QuietComfort Earbuds

Bose a dévoilé aujourd’hui une nouvelle paire d’écouteurs dans sa gamme QuietComfort Earbuds. Celle-ci vise à rivaliser directement avec les AirPods 4 d’Apple. Les QuietComfort sont proposés à 166,47 euros et misent sur des fonctionnalités innovantes pour remporter la partie.

Des fonctionnalités logicielles innovantes

Les nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose sont disponibles en noir, blanc et violet afin de cibler un nouveau marché. Leur design pratique pour un usage quotidien s’associe à une autonomie allant jusqu’à 8,5 heures, bien que cela puisse varier en fonction de l’utilisation de la réduction active du bruit. Ils se démarquent également par leur compatibilité avec la charge sans fil, ainsi que leur résistance à l’eau et à la transpiration (certification IPX4). De plus, la connectivité multipoint permet de les connecter à plusieurs appareils simultanément.

Par ailleurs, Bose a équipé ces nouveaux écouteurs de fonctionnalités logicielles inédites. Parmi celles-ci, la plus surprenante est sans doute la possibilité d’utiliser les QuietComfort Earbuds comme déclencheur à distance pour l’appareil photo de votre téléphone. L’entreprise a baptisé cette fonction « Remote Selfie« . De plus, la commande vocale “Hey headphones”simplifie l’activation de l’assistant vocal. Les gamers pourront ainsi profiter d’un mode de faible latence pour une meilleure synchronisation sonore.

Performances sonores et réduction de bruit inégalées

Bien que moins chers que les écouteurs de la gamme « Ultra » de la marque, Bose affirme que ces écouteurs offrent une réduction de bruit sans égal dans leur catégorie. Concrètement, chaque oreillette s’équipe de trois microphones pour soutenir ce processus.

Bose a conçu les QuietComfort Earbuds pour offrir une expérience d’utilisation optimale. De plus, elle fournit trois tailles d’embouts en silicone et un trio de bandes de stabilité pour un maintien confortable.

Une alternative sérieuse aux AirPods 4

Bien que ces deux écouteurs sans fil soient proposés au même prix, ils adoptent des approches très différentes en matière de conception et de fonctionnalités. Contrairement aux AirPods 4, qui utilisent un design ouvert, qui laisse passer une partie du bruit ambiant, les Bose QuietComfort Earbuds se distinguent par leur ANC plus fermé à l’aide des embouts. Cette technologie vise à offrir une expérience d’écoute plus immersive en bloquant les sons extérieurs, ce qui est particulièrement utile dans des environnements bruyants.

