J’ai testé le visiophone connecté EZVIZ CP7 ! Une solution efficace pour votre sécurité ?

Protéger son domicile n’a jamais été aussi simple avec les visiophones sans fil. Entre surveillance à distance, reconnaissance intelligente et contrôle en temps réel, ces dispositifs révolutionnent la sécurité des foyers.

J’ai eu l’occasion de tester l’EZVIZ CP7 2K, un modèle qui promet à la fois technologie avancée et praticité. Avec un écran tactile, une ouverture à distance, une détection de mouvement et une vision nocturne, ce produit coche toutes les cases des attentes modernes. Alors, est-ce vraiment la solution idéale pour surveiller et contrôler l’accès à votre domicile ? Voici mon verdict après plusieurs jours d’utilisation.

Caractéristiques techniques

Taille de l’écran tactile : 7 pouces (1024 x 600 px)

: 7 pouces (1024 x 600 px) Capteur CMOS : 2K (2048 × 1296 px)

: 2K (2048 × 1296 px) Vision du grand angle : 162°

Vision nocturne infrarouge : deux LED 850 nm, portée jusqu’à 6 mètres

: deux LED 850 nm, portée jusqu’à 6 mètres Connectivité sans fil : Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz

: Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz Connexion filaire : 2 ou 4 fils, compatible avec une gâche électrique (jusqu’à 12V / 1.1A)

Accès et contrôle à distance : via l’application EZVIZ

: via l’application EZVIZ S tockage : sur microSD jusqu’à 512 Go ou cloud EZVIZ

: sur microSD jusqu’à 512 Go ou cloud EZVIZ Modes de déverrouillage : via application mobile, accès par badges RFID (3 badges fournis), ouverture à distance depuis l’écran tactile intérieur

: via application mobile, accès par badges RFID (3 badges fournis), ouverture à distance depuis l’écran tactile intérieur Distance de transmission : jusqu’à 120 mètres via câble torsadé

: jusqu’à 120 mètres via câble torsadé Alimentation : DC 24V fournie via l’écran intérieur

: DC 24V fournie via l’écran intérieur Fonctionnalités supplémentaires : Détection de mouvement humaine, Lingering Detection pour détecter une présence prolongée devant la porte, alarme anti-sabotage intégrée pour prévenir toute tentative de manipulation

: Détection de mouvement humaine, Lingering Detection pour détecter une présence prolongée devant la porte, alarme anti-sabotage intégrée pour prévenir toute tentative de manipulation Consommation énergétique : 8 W en veille, jusqu’à 24 W en fonctionnement

: 8 W en veille, jusqu’à 24 W en fonctionnement Contenu de la boîte : moniteur tactile 7 pouces avec support mural et adaptateur secteur, panneau d’interphone extérieur avec visserie et câbles de connexion, trois badges RFID, guide d’installation rapide et accessoires de montage

Unboxing : premières impressions

Dès que j’ouvre la boîte du EZVIZ CP7 2K, je ressens cette petite excitation propre aux nouveaux gadgets high-tech. L’emballage est sobre mais efficace. Il met bien en avant les principales fonctionnalités du visiophone. À l’intérieur, tout est soigneusement rangé : le moniteur intérieur, la caméra extérieure, trois badges RFID et tous les accessoires de fixation nécessaires.

Premier contact avec les matériaux, et c’est une agréable surprise. Le CP7 2K respire la qualité. L’écran tactile 7 pouces offre une belle finition, et la caméra extérieure inspire immédiatement confiance avec sa certification d’étanchéité. Le design, quant à lui, est à la fois élégant et discret. La finition noire brillante lui permet de s’intégrer facilement à tout type d’entrée. C’est donc un appareil qui allie esthétique et robustesse, et ça, j’apprécie.

Installation et configuration

La mise en place du EZVIZ CP7 se fait sans difficulté. Vous disposez déjà d’un système filaire ? Il suffit de fixer la caméra à l’entrée, de brancher les câbles au moniteur intérieur, et le tour est joué. L’option Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) permet une alternative sans fil, idéale pour éviter les câbles encombrants.

Une fois tout en place, je passe à la configuration avec l’application EZVIZ. Là encore, c’est fluide et intuitif. Après un simple scan du QR code, quelques étapes de paramétrage, et le visiophone connecté est prêt à fonctionner. L’interface de l’application est claire, l’accès aux paramètres rapide, et aucune compétence technique avancée n’est requise.

Qualité d’image et vision nocturne

Avec sa résolution 2K, les images sont d’une netteté impressionnante. De jour, les détails sont précis, et l’angle de vision à 162° permet une couverture large. Aucun coin n’échappe à l’objectif, ce qui est un vrai plus pour surveiller efficacement son entrée.

De nuit, le EZVIZ CP7 continue de faire ses preuves. Grâce à ses LED infrarouges, même dans l’obscurité totale, on distingue clairement les visages et les objets à plusieurs mètres. Avoir une image de cette qualité, même en pleine nuit, change tout en matière de sécurité.

Fonctionnalités de sécurité

EZVIZ a vraiment pensé à tout avec CP7. La détection intelligente de mouvement repère immédiatement toute présence et envoie une notification sur mon téléphone. Je peux ajuster la sensibilité pour éviter les fausses alertes liées aux animaux ou aux objets en mouvement. Un vrai plus pour éviter les notifications incessantes.

Autre point fort : l’ouverture à distance. Que je sois chez moi ou à l’extérieur, je peux déverrouiller la porte depuis mon smartphone. C’est ultra pratique pour laisser entrer un proche sans avoir à me déplacer. EZVIZ a même ajouté une fonction de modification de voix, idéale pour interagir avec un inconnu sans révéler son identité.

Performances et connectivité

Le Wi-Fi bi-bande du CP7 assure une connexion stable. Pendant mes tests, aucune déconnexion majeure à signaler, et les notifications arrivent rapidement. Pour une réactivité optimale, la connexion filaire reste la meilleure option, surtout si vous voulez éviter tout retard dans la transmission des images et alertes.

Le son bidirectionnel est un autre atout. Les discussions avec les visiteurs sont claires. Néanmoins, en fonction de la qualité du réseau, il peut y avoir un léger décalage entre l’image et l’audio. Rien de dramatique, mais c’est bon à savoir.

Ergonomie de l’application

L’application EZVIZ est bien pensée. En quelques clics, je peux consulter les vidéos en direct, revoir les enregistrements et gérer les accès. Son interface est fluide, mais j’aurais aimé une meilleure compatibilité avec l’iPad et l’Apple Watch. Pour les utilisateurs d’iOS, cela peut être un léger frein.

