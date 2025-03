J’ai testé le Red Magic 10 Pro ! Le smartphone gaming qui repousse les limites ?

Le Red Magic 10 Pro s’annonce comme un monstre de puissance pour les joueurs mobiles. Avec des specs impressionnantes et un prix défiant toute concurrence, il promet des performances de haut vol. Alors, simple coup de bluff marketing ou véritable révolution pour les gamers ? Réponse après plusieurs heures de test intensif.

Les smartphones gaming ont parcouru un long chemin. Autrefois considérés comme de simples téléphones boostés, ils sont aujourd’hui de véritables machines de guerre conçues pour rivaliser avec les PC portables et les consoles. Écrans ultra-fluides, processeurs surpuissants, systèmes de refroidissement avancés… chaque nouveau modèle cherche à repousser les limites. Dans cette course effrénée à la performance, le Red Magic 10 Pro arrive-t-il à briller ou peine-t-il à justifier son positionnement ? Voici ce que j’ai découvert après l’avoir examiné en profondeur.

Caractéristiques techniques

Unboxing et design : un look assumé pour les gamers

Dès l’ouverture de la boîte, l’expérience inspire le souci du détail. L’emballage est volumineux, et pour cause : un chargeur 80W est inclus. C’est un véritable luxe à une époque où ils disparaissent du packaging. On y trouve aussi une coque de protection et un câble USB-C. Mais l’élément qui capte immédiatement le regard, c’est bien sûr le smartphone gaming lui-même.

Le modèle Shadow, que j’ai testé, arbore un dos en verre éclatant. L’absence de relief disgracieux pour bloc photo est un atout visuel appréciable. Le Red Magic 10 Pro intègre également des grilles de ventilation qui témoignent de son système de refroidissement avancé. C’est un élément indispensable pour un téléphone pensé avant tout pour le jeu. En main, il affiche une certaine épaisseur et un poids conséquent. Néanmoins, c’est un compromis nécessaire pour embarquer une batterie massive et des composants haut de gamme.

Visuellement, le Red Magic 10 Pro assume pleinement son ADN gaming avec des lignes marquées et un éclairage RGB personnalisable qui renforcent son allure futuriste. Malgré son gabarit imposant, l’ergonomie reste optimisée pour les longues sessions de jeu. Le smartphone possède notamment des gâchettes tactiles sur la tranche, avec un taux d’échantillonnage de 520 Hz. Il offre donc une réactivité impressionnante pour les jeux nécessitant des commandes précises. Et bonne nouvelle pour les puristes : le port jack 3,5 mm est toujours là. Il permet d’utiliser un casque filaire sans adaptateur.

Un écran spectaculaire et sans compromis

L’écran AMOLED de 6,85 pouces du Red Magic 10 Pro est sans conteste son plus grand atout. Avec sa résolution de 2688 x 1216 pixels et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, la fluidité est au rendez-vous. L’expérience visuelle est tout simplement bluffante, une ultra-réactivité idéale pour le gaming.

Autre point fort : aucune encoche ni poinçon ne vient gâcher l’affichage. La caméra frontale est dissimulée sous l’écran, ce qui offre une immersion totale, aussi bien en jeu que lors du streaming de films ou de vidéos. Côté luminosité, aucun compromis : avec 2000 nits en mode automatique, l’écran reste parfaitement lisible, même sous un soleil éclatant. Ajoutez à cela une densité de 430 ppp, et vous obtenez un affichage net, coloré et détaillé, qui sublime chaque contenu affiché.

Performances : une véritable machine de guerre

Avec son Snapdragon 8 Elite cadencé jusqu’à 4,32 GHz, le Red Magic 10 Pro repousse les limites de la puissance mobile. Il est aussi accompagné de 12, 16 ou 24 Go de RAM et d’un stockage interne pouvant atteindre 1 To. Avec ce smartphone gaming, les jeux les plus gourmands tournent sans accroc, et les animations restent d’une fluidité incroyable. Dommage cependant que peu de jeux exploitent encore le 144 Hz, mais les FPS compatibles bénéficient d’un avantage indéniable.

En test de performance, le Red Magic 10 Pro affiche une stabilité impressionnante. Il a affiché un score de 99,8 % au stress test 3D Mark’s Solar Bay. Il prouve donc qu’il maintient des performances élevées même sur de longues sessions de jeu.

Autre atout majeur : son système de refroidissement avancé ICE-X Magic. Avec un ventilateur tournant à 23 000 tr/min, du métal liquide et plusieurs couches de graphite, le smartphone maîtrise parfaitement la chauffe. Résultat ? Aucune baisse de régime, même après des heures de jeu intense.

Autonomie colossale et charge ultra rapide

Avec une batterie de 7050 mAh, le Red Magic 10 Pro garantit une autonomie exceptionnelle. Même en usage intensif, il tient une journée et demie sans faiblir. En veille, sa gestion énergétique optimisée limite la consommation, ce qui prolonge encore plus son endurance.

Mais le vrai atout, c’est sa charge ultra rapide. Grâce au bloc 100 W inclus, il passe de 0 à 50 % en à peine 15 minutes et se recharge totalement en environ 35 minutes. De plus, contrairement à d’autres marques qui suppriment le chargeur, Red Magic l’inclut dans la boîte, un vrai plus. Plus besoin de se soucier de la batterie : ce monstre est toujours prêt à l’action.

Un appareil photo en retrait, sans surprise

Le Red Magic 10 Pro n’a pas la prétention de rivaliser avec les meilleurs photophones, et cela se ressent. Son capteur principal 50 MP capture des clichés corrects en bonne luminosité, mais sans véritable effet waouh. D’ailleurs, l’ultra grand-angle 50 MP manque de piqué, et le capteur macro 2 MP est purement anecdotique.

À l’avant, le capteur selfie de 16 MP, dissimulé sous l’écran, peine à offrir des images nettes, surtout en basse luminosité. Néanmoins, c’est un compromis compréhensible pour un smartphone gaming. La priorité est donnée à la puissance et à l’ergonomie en jeu, plutôt qu’à la photographie.

Logiciel : une interface perfectible

Le Red Magic 10 Pro tourne sous Red Magic OS 10, une surcouche basée sur Android 15 et pensée pour les joueurs. L’interface est fluide et propose des fonctionnalités dédiées, comme le Game Space, qui permet d’optimiser les performances, l’affichage et les notifications pour chaque jeu.

Cependant, tout n’est pas parfait. Effectivement, la traduction française laisse parfois à désirer. De même, certains widgets préinstallés aux allures de clickbait ternissent un peu l’expérience, mais heureusement, ils sont désactivables. Niveau suivi logiciel, une seule mise à jour majeure d’Android et deux updates du Red Magic OS sont prévues. Cette politique est correcte, mais reste en retrait par rapport à la concurrence.

Autre point à noter : pas de certification IP ni de compatibilité eSIM. Si ces absences ne gêneront pas tous les utilisateurs, elles peuvent être un frein pour ceux qui recherchent un smartphone plus polyvalent au quotidien.

