Découvrez le Snapdragon 8 Elite, cœur de la série Galaxy S25 de Samsung

Qualcomm et Samsung annoncent le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, une plateforme personnalisée pour la série Galaxy S25. Ce partenariat offre des performances inégalées. Il associe IA avancée, connectivité 5G et innovations vidéo. Avec le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, la série Galaxy S25 promet des performances inégalées, une connectivité de pointe et des fonctionnalités IA révolutionnaires.

Une plateforme mobile conçue pour l’excellence

Qualcomm a présenté la plateforme Snapdragon 8 Elite for Galaxy, spécialement développée pour la nouvelle série Galaxy S25. Selon Qualcomm, ce système sur puce (SoC) allie CPU Qualcomm Oryon™ de deuxième génération, GPU Adreno™ et NPU Hexagon™ pour une expérience utilisateur révolutionnaire. L’objectif est clair : repousser les limites des performances mobiles.

Dotée de technologies de pointe, la série Galaxy S25 promet des expériences inédites, notamment grâce à des capacités d’intelligence artificielle (IA) avancées. Cette IA embarquée améliore les fonctionnalités photo, vidéo et multitâche. Elle garantit également une efficacité énergétique optimale. Chris Patrick, vice-président chez Qualcomm, déclare : « Le Snapdragon 8 Elite pour Galaxy offre des expériences plus intelligentes et personnalisées, établissant une nouvelle norme pour les appareils mobiles. »

Connectivité et IA : des expériences mobiles réinventées

La connectivité occupe une place centrale avec le modem Snapdragon® X80 5G et le système Qualcomm® FastConnect™ 7800. Ces technologies permettent des vitesses impressionnantes, notamment en Wi-Fi 7. La série Galaxy S25 devient également la première à intégrer Snapdragon® Satellite, une solution pour envoyer et recevoir des messages par satellite, même dans les zones sans réseau.

Du côté des images, le partenariat a permis d’adopter le filtre spatio-temporel (STF) dans l’ISP Qualcomm Spectra™. Cette technologie améliore les prises de vue en basse lumière, avec une qualité vidéo 8K à 30 images par seconde. L’objectif est de fournir des visuels d’une précision et d’une netteté sans précédent. Inkang Song, vice-président chez Samsung Mobile, souligne : « La série Galaxy S25 est prête à offrir une expérience premium grâce à des capacités IA, de connectivité et de jeux exceptionnelles. »

Gemini : l’IA au cœur de l’expérience utilisateur

La plateforme Snapdragon 8 Elite est optimisée pour les fonctionnalités Gemini, une suite d’outils d’IA innovants. Gemini transforme le smartphone en véritable assistant personnel. Les utilisateurs peuvent gérer des tâches complexes, diffuser en direct ou utiliser des outils d’écriture basés sur l’IA, avec une fluidité et une réactivité accrues. Samsung et Qualcomm ont travaillé ensemble pour intégrer Gemini de manière optimale. Selon O.H. Kwon, vice-président de Qualcomm APAC : « Nous redéfinissons l’expérience utilisateur grâce à des fonctions d’IA et de connectivité de pointe. »

Avec le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Qualcomm et Samsung s’attaquent aux attentes des utilisateurs les plus exigeants. La série Galaxy S25 incarne une innovation technologique : performance, IA et connectivité. Cette collaboration illustre un engagement commun : repousser les limites du possible pour façonner l’avenir du mobile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



