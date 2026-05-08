Elevate Smart : la colonne d’air connectée de Duux

Le spécialiste néerlandais Duux décline son célèbre ventilateur colonne Elevate Smart dans une version connectée.

L’été pointe son nez et les spécialistes du confort domestique sortent leurs nouveautés. Duux, la marque néerlandaise reconnue pour ses appareils au design soigné, vient d’améliorer son modèle phare. Le ventilateur colonne Elevate devient « Smart » avec une connectivité complète qui change radicalement la façon de gérer la température chez soi.

Un pilotage millimétré au bout des doigts

Fini le temps où l’on devait se lever pour ajuster la puissance de son ventilateur. Cette mouture 2026 s’intègre totalement dans l’écosystème de la maison intelligente. On peut désormais le diriger depuis son smartphone ou simplement par la voix avec Alexa et Google Assistant. Les ingénieurs ne se sont pas contentés d’ajouter du Wi-Fi ; ils ont revu la précision du moteur.

L’appareil propose maintenant 26 vitesses différentes. Selon les responsables de la marque, l’idée est d’offrir une palette allant d’un souffle quasi imperceptible pour dormir jusqu’à un courant d’air puissant capable de balayer une grande pièce.

La technologie au service du sommeil

Le silence reste le nerf de la guerre pour ce type d’équipement. Avec le système CaliBreeze, ce modèle adapte la puissance de façon subtile. L’objectif est clair : éviter les réveils brutaux causés par un changement de régime moteur trop sec. En plus de rafraîchir, l’objet s’occupe de l’hygiène de la pièce.

Un ioniseur se cache dans la structure pour capturer les particules fines et les poussières. C’est un ajout malin qui transforme un simple brasseur d’air en un véritable allié pour la qualité de l’air intérieur, le tout dans un format compact de seulement 29 centimètres de large.

Sobriété énergétique et esthétique minimaliste

Malgré ses capacités, ce modèle reste économe. Sa consommation affiche seulement 4 W, un chiffre dérisoire pour un appareil capable de projeter de l’air à huit mètres. Son oscillation à 80 degrés permet de couvrir chaque coin du salon sans encombrer l’espace. Côté look, le fabricant mise sur des finitions mates élégantes.

On retrouve les teintes classiques blanc, gris et sable, uniquement sur leur boutique en ligne pour le moment. Pour ceux qui préfèrent se passer de l’aspect connecté, une version standard coloris vert sauge fera aussi son apparition dans quelques semaines.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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