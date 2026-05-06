Sécurité féline : Kippy sort son traceur nouvelle génération

Le nouveau traceur Kippy CAT 2 promet de mettre fin à l’angoisse des propriétaires de félins grâce à une localisation GPS ultra-réactive. Cette solution connectée mise sur une précision renforcée et un suivi de santé intelligent pour sécuriser les sorties de nos compagnons.

Le chiffre donne le vertige : chaque année, environ 60 000 chats s’évaporent dans la nature sur le territoire français. Face à cette angoisse persistante des propriétaires, la réponse technologique s’affine. Kippy, branche connectée du groupe Datamars, vient de dévoiler son dernier traceur GPS, le CAT 2. Ce petit boîtier promet une surveillance accrue pour ces animaux qui, de plus en plus, vivent leur vie loin du canapé familial.

Une précision chirurgicale pour les sorties nocturnes

Contrairement à beaucoup d’outils disponibles qui ne sont que des versions réduites de colliers pour chiens

, ce modèle a été pensé uniquement pour la morphologie et les habitudes du chat. La grande nouveauté réside dans sa réactivité. Grâce à l’intégration des réseaux satellites Galileo et Glonass, couplés à une connectivité LTE optimisée, la position se rafraîchit toutes les quelques secondes.

L’appareil ne se contente plus de donner une zone approximative. Il gagne en sensibilité et capte le signal bien plus vite qu’auparavant, même dans des environnements complexes. Pour les usagers, cela signifie moins de temps d’attente lors du lancement de la recherche et une localisation exacte, peu importe la distance qui sépare l’humain de son compagnon à quatre pattes.

Surveiller la santé par le mouvement

L’objet dépasse la simple fonction de balise. Il devient un véritable carnet de santé numérique. Le système analyse les cycles de sommeil et l’intensité des activités quotidiennes. C’est un point essentiel puisque, par instinct, un félin cache souvent ses premiers symptômes de maladie. Puisque l’application détecte un changement brusque de comportement, elle alerte le propriétaire avant que la situation ne s’aggrave.

Comme le souligne l’équipe de conception, l’idée consiste à transformer un outil de sécurité en un pont pour mieux comprendre les habitudes secrètes de l’animal. Cela révèle ses parcours favoris souvent insoupçonnés. Une fonction de « clôture virtuelle » permet d’ailleurs de recevoir une notification immédiate si le chat s’aventure au-delà d’un périmètre défini.

Une autonomie adaptée à l’errance

Côté pratique, le boîtier de 24 grammes sait se faire oublier. Son autonomie grimpe jusqu’à deux semaines grâce à une gestion intelligente de l’énergie. Dès que le chat rentre à la maison, le GPS bascule dans un mode économique pour préserver la batterie.

La sécurité physique n’est pas oubliée ! Le collier intègre un mécanisme anti-étranglement qui s’ouvre si la tension devient trop forte. Cela évite ainsi les accidents dans les buissons ou sur les clôtures. Déjà disponible en ligne, le dispositif rejoindra les rayons des grandes enseignes spécialisées dès l’été prochain. C’est une solution robuste pour ceux qui refusent de voir leur animal devenir une statistique de plus dans les fichiers de l’I-CAD.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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