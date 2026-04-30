LG Gaming : NBA Bounce arrive sur webOS

Le géant sud-coréen s’associe à Blacknut et Outright Games pour lancer NBA Bounce. Ce titre arcade injecte une dose de basket-ball conviviale directement dans l’écosystème webOS, sans console requise.

Le salon devient le nouveau terrain de jeu privilégié pour les amateurs de sport et de divertissement numérique. Avec NBA Bounce à son catalogue, LG Electronics s’impose comme un acteur du gaming domestique. Loin des simulations complexes, ce titre mise sur l’accessibilité immédiate et le plaisir partagé. Cela transforme les écrans géants en hubs de loisirs pour toute la famille.

Le basket-ball version arcade s’invite au salon

Développé en collaboration avec Outright Games et la plateforme de cloud gaming Blacknut, NBA Bounce s’éloigne du réalisme rigide. Il embrasse un style arcade dynamique. Le jeu regroupe les 30 franchises officielles de la ligue nord-américaine pour permettre de s’affronter lors de matchs nerveux en 3 contre 3. L’expérience se veut inclusive ! La prise en main est assez simple pour que les plus jeunes s’amusent immédiatement, tandis que trois niveaux de difficulté corsent le défi pour les habitués.

L’une des forces du titre réside dans sa flexibilité technique. Si les puristes brancheront une manette classique, les joueurs occasionnels pourront simplement utiliser leur smartphone. C’est possible via une application dédiée pour diriger leur personnage. Cette démarche lève les barrières matérielles habituelles pour rendre les sessions de jeu impromptues beaucoup plus simples à organiser lors de soirées entre amis.

Une offre logicielle en pleine expansion

Le lancement de ce titre ne constitue qu’une étape dans la stratégie globale du fabricant. Le portail LG Gaming revendique désormais une bibliothèque qui dépasse les 4 000 jeux en cloud. Il y a près de 900 titres en ligne. Cette montée en puissance logicielle accompagne l’évolution du matériel. C’est le cas notamment avec les nouveaux écrans de très grandes dimensions, comme les modèles Micro RGB qui dépassent les 100 pouces.

Pour séduire les premiers acheteurs, la marque propose un pack « Retro Party ». Cela inclut des maillots et logos vintage, ainsi qu’une clé Steam pour poursuivre l’expérience sur PC. Comme le souligne la direction du groupe, l’objectif est de proposer une immersion totale sans les contraintes de téléchargement ou d’achat de matériel supplémentaire. Le téléviseur ne sert plus uniquement à regarder le match, il permet désormais de le jouer avec une liberté de mouvement inédite.

Une portée géographique et technique élargie

Cette nouveauté logicielle s’accompagne d’une ouverture vers de nouveaux territoires, notamment en Europe de l’Est et en Amérique du Sud. Parallèlement, LG étend la compatibilité de son portail aux modèles plus anciens qui fonctionnent sous webOS 5.0. C’est la preuve d’une volonté de ne pas délaisser son parc installé. Avec un nombre d’utilisateurs actifs qui a doublé en un an, la stratégie du « tout-en-un » semble trouver son public. Cela transforme peu à peu la Smart TV en véritable console de salon dématérialisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





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