Sound Suite de LG : audio modulable et immersif

LG présente Sound Suite, un système audio modulaire avec Dolby Atmos FlexConnect™. Il est pensé pour s’adapter à tous les espaces. Une solution innovante dévoilée au CES 2026.

Lors du CES 2026, LG mise sur une nouvelle génération d’audio à domicile avec son système Sound Suite. Pensé pour s’adapter à la disposition des pièces et aux nouveaux usages du streaming, il associe technologie sans fil, intelligence artificielle et modularité. Dolby Atmos FlexConnect™ en est le pilier, pour une spatialisation sonore intelligente. Un pari fort sur le confort d’usage et la qualité immersive.

Une gamme modulaire et intuitive de l’audio domestique

LG Electronics choisit le CES pour lever le voile sur Sound Suite. Il s’agit d’un système audio conçu pour s’intégrer facilement dans tous les environnements domestiques. Cœur du dispositif, la barre de son H7 est dotée de la technologie Dolby Atmos FlexConnect™. Cela ajuste la spatialisation du son en fonction de la configuration de la pièce. Fini les calibrages complexes ! Le système détecte et adapte automatiquement la diffusion sonore pour un rendu optimal, quelle que soit la disposition du mobilier.

Cette solution repose sur une architecture modulaire. À la barre H7 peuvent s’ajouter, en sans fil, des haut-parleurs satellites M7 et M5 ou encore un caisson de basses W7. Ce fonctionnement flexible permet de bâtir un écosystème audio à la carte. Cela va du simple duo barre + caisson à un home-cinéma 13.1.7 canaux. Compatible avec tous les téléviseurs via HDMI, Sound Suite bénéficiera de mises à jour logicielles pour étendre la compatibilité Dolby Atmos FlexConnect™ aux modèles 2025 et 2026.

Pensé pour les nouveaux usages du streaming

La montée en puissance du streaming modifie les attentes vis-à-vis de l’audio à domicile. LG répond via un système qui vise autant les amateurs de films que les mélomanes ou les gamers. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi intégrés, la configuration est rapide, sans branchement fastidieux. L’utilisateur peut ainsi passer d’une série Netflix à une session de jeu sans compromis sur la qualité sonore.

Le système intègre également des technologies avancées pour une immersion renforcée. Sound Follow, basé sur l’ultra large bande (UWB), suit la position de l’utilisateur pour ajuster dynamiquement le point d’écoute. À cela s’ajoute Room Calibration Pro, capable de scanner l’acoustique de la pièce et d’adapter le son en conséquence. Résultat : une scène sonore équilibrée, quel que soit le volume ou la disposition de la pièce.

IA sonore embarquée et composants premium

Sous le capot de la barre H7, LG intègre le processeur α (Alpha) 11 AI, déjà utilisé dans ses téléviseurs OLED. Ce dernier active AI Sound Pro+, une technologie qui élargit une source stéréo en son multicanal et affine la restitution vocale ou musicale selon le contenu.

Les haut-parleurs Peerless, connus pour leur fiabilité, complètent l’ensemble. « Avec Dolby, nous souhaitons rendre l’expérience sonore immersive accessible dans davantage de foyers », résume Lee Jeong-Seok, responsable audio chez LG. Un avis partagé par John Couling de Dolby Laboratories : « Nous travaillons à simplifier l’accès à ce type de technologies.«

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

