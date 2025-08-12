Découvrez le projecteur LG CineBeam S et son image 4K bluffante

LG Electronics a annoncé le lancement mondial du CineBeam S. Conçu pour transformer n’importe quel espace en salle de projection privée, il allie performance, design minimaliste et portabilité.

Le LG CineBeam S se démarque par son design compact et la qualité d’image 4K époustouflante. Ce projecteur ultra courte focale se distingue par sa capacité à offrir une diagonale jusqu’à 100 pouces à seulement quelques centimètres du mur. Grâce à ses technologies avancées, il promet une expérience cinéma immersive, même dans les petits espaces. Élégant et portable, il allie performance et praticité pour s’adapter à tous les styles de vie.

Une immersion visuelle et sonore pensée pour le quotidien

Avec le CineBeam S (PU615U), LG pousse plus loin le concept de divertissement à domicile haut de gamme. Il est capable d’afficher des images 4K (3840 x 2160) de 40 à 100 pouces à seulement quelques centimètres du mur. Ce projecteur évite ainsi les contraintes des modèles traditionnels. Sa technologie laser RGB couvre 154 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Elle assure une fidélité des teintes conforme à la vision des créateurs. La luminosité de 500 lumens ANSI et le contraste de 450 000:1 garantissent des noirs profonds et des couleurs précises. C’est le cas même en pleine journée. Côté audio, l’intégration de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos enveloppe l’utilisateur dans un champ sonore immersif. Cette configuration offre une cohérence parfaite entre image et son.

Flexibilité et connectivité au centre de l’expérience

Pensé pour s’intégrer à tous les modes de vie, le CineBeam S mise sur la simplicité d’installation et la polyvalence d’usage. Grâce au réglage d’écran automatique, l’alignement est instantané, quel que soit l’emplacement. Les options Screen Scaling & Shifting et Wall Color Adjustment permettent d’adapter l’image à la taille et à la couleur de la surface, sans déplacer l’appareil.

Côté connectivité, LG mise sur un écosystème complet : ports HDMI et USB-C, diffusion sans fil via AirPlay 2 ou partage d’écran depuis un smartphone ou un PC, le tout pilotable depuis la télécommande redessinée ou l’application LG ThinQ. La plateforme webOS intégrée ouvre un accès direct aux principaux services de streaming, sans passer par un appareil intermédiaire.

Design minimaliste et mobilité assumée

Au-delà de la technique, LG soigne l’esthétique. Compact (110 x 160 x 160 mm) et léger (1,9 kg), le CineBeam S tient dans une main et se transporte aisément. Sa finition métallique élégante lui permet de s’intégrer discrètement à tout intérieur. C’est le cas – qu’il soit posé sur une table basse ou sur une étagère. Cette portabilité en fait un allié aussi bien pour un salon urbain que pour un usage nomade.

« Le LG CineBeam S témoigne de notre engagement à innover et à fournir une expérience de home-cinéma haut de gamme à davantage de clients », souligne YS Lee, responsable IT chez LG. Il insiste sur l’alliance entre design et excellence technologique comme vecteur de “flexibilité sans précédent et valeur client d’un nouveau genre”.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

