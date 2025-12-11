Smart Finder : le traceur compact et stylé

Localiser ses objets n’a jamais été aussi simple grâce au Smart Finder, l’accessoire malin signé Fresh ’n Rebel. Discret, utile et abordable, il s’impose comme un incontournable des idées cadeaux tech.

Un traceur discret qui s’adapte à votre quotidien

Plus besoin de retourner la maison pour retrouver ses clés ou son portefeuille. Le Smart Finder de Fresh ’n Rebel apporte une solution simple et élégante à un problème quotidien : la perte d’objets. Petit mais redoutablement efficace, il s’attache en quelques secondes à tout ce qu’on ne veut plus perdre. Cela va des bagages à un vélo, en passant par le sac d’école ou même le collier d’un animal.

Compatible avec l’application Apple Localiser, il permet de suivre ses effets personnels directement depuis un iPhone, un Mac ou une Apple Watch. En cas d’oubli, l’utilisateur peut être averti, déclencher un signal sonore ou activer le mode “Perdu” pour retrouver l’objet rapidement.

Résistant, malin, et toujours à portée de main

Conçu pour durer, le Smart Finder ne craint ni l’eau ni la poussière (certification IP67). Il intègre un petit haut-parleur pour émettre des signaux sonores et se dote de pare-chocs amovibles qui sert aussi de porte-clés. Sa pile bouton remplaçable (CR-2032) prolonge sa durée de vie sans encombre. Avec ses 13 coloris et son prix mini (19,99 €), il coche toutes les cases du cadeau tech utile, design et durable de ceux qu’on garde vraiment.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn