Fresh ’n Rebel : la tech qui a du style

Fresh ’n Rebel bouscule les codes de la tech avec ses accessoires colorés et audacieux. Entre design, performance et liberté, la marque hollandaise redéfinit la manière de vivre la technologie.

Depuis plus de dix ans, Fresh ’n Rebel injecte une bonne dose de fraîcheur dans un univers souvent monochrome. Fondée en 2013 à Rotterdam, la marque néerlandaise s’est imposée comme une alternative joyeuse aux accessoires tech standardisés, misant sur le design, la couleur et la personnalité. Son credo ? Faire de la technologie un prolongement du style, sans sacrifier la performance.

L’art de mêler design et technologie

Là où d’autres misent sur la sobriété, Fresh ’n Rebel assume un goût prononcé pour la couleur et les textures. Ses produits arborent des teintes inspirées de la mode urbaine et musicale : vert sauvage, bleu profond, rose pastel. Cela va des casques et enceintes aux batteries externes et chargeurs. Chaque accessoire devient un objet de style, pensé pour s’intégrer naturellement dans la vie quotidienne.

Les finitions sont soignées, les matériaux durables, et la marque revendique une fabrication responsable. Le tout à des prix accessibles, pour séduire une génération qui veut concilier esthétique et conscience écologique.

Des accessoires qui allient puissance et compacité

Dernière démonstration du savoir-faire Fresh ’n Rebel : le Powerbank 18000 mAh True Blue. Derrière ses courbes douces et son format de poche, il cache une puissance de charge impressionnante. Grâce à la technologie Power Delivery 20 W, un smartphone récupère 50 % de batterie en 30 minutes à peine.

Conçu pour suivre le rythme des journées nomades, cet accessoire compact peut recharger un téléphone jusqu’à six fois ou une tablette trois fois. « C’est l’alliance du design et de la performance », résume un membre de l’équipe produit. Léger, coloré, et toujours prêt à glisser dans un sac.

Un son aussi libre que stylé

Côté audio, Fresh ’n Rebel mise sur la liberté et le confort. Le casque Code Fuse, avec son design pliable et ses coussinets en cuir végan, promet trente heures d’écoute sans fil. Il intègre commandes tactiles, assistant vocal et connexion Bluetooth multipoint. Pour les plus sportifs, les Twins Rush reprennent le flambeau avec une conception robuste et étanche (certification IP57).

Ces écouteurs sans fil offrent neuf heures d’autonomie, un mode Ambiant Sound pour courir en sécurité et une réduction active du bruit pour s’isoler du monde pendant l’effort. Leur promesse ? Une expérience sonore immersive, taillée pour ceux qui veulent allier performance, confort et liberté de mouvement.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn