Pokémon GO Fest : LEGO s’invite dans l’aventure

Le Pokémon GO Fest 2026 s’installe à Copenhague pour une collaboration exceptionnelle avec le groupe LEGO.

L’annonce vient de tomber et elle sonne comme une évidence pour les passionnés de culture geek. En juin prochain, les rues de Copenhague accueilleront une alliance inédite entre Niantic et le géant du jouet local. Ce partenariat, qui coïncide avec les dix ans du phénomène mobile, promet de transformer la capitale danoise en un immense terrain de jeu à ciel ouvert.

Des briques dans le parc

Le cœur de l’événement battra au sein du Fælledparken. Les organisateurs y installent un espace dédié dans lequel l’univers des petits cubes colorés fusionne avec celui des monstres de poche. Contrairement aux zones de jeu classiques, cette installation mise sur l’interactivité pure. Les visiteurs pourront déambuler entre des mises en scène originales et des ateliers de construction.

L’idée reste simple : sortir de l’écran pour toucher la matière. Les boutiques officielles du centre-ville et des jardins de Tivoli se joignent aussi à la fête, transformées pour l’occasion en points de ralliement stratégiques pour les joueurs en quête d’objets rares ou de boîtes exclusives.

Une traque urbaine version tamponnée

L’innovation de cette édition réside dans son parcours de santé numérique. Les dresseurs devront parcourir la ville pour valider une carte de tampons virtuelle. Via le scan des bornes spécifiques situées dans les points de vente partenaires, ils débloqueront des bonus uniques. Michael Steranka, qui supervise la production du jeu, explique que cette union coule de source.

Pour lui, les deux marques partagent cette même envie de liberté et de découverte. Il se réjouit de voir les familles explorer des sentiers différents pour rentrer chez elles et construire des souvenirs communs. Il s’agit de célébrer la créativité sous toutes ses formes, qu’elle soit faite de pixels ou de plastique.

Dix ans de chasse et de construction

Cette collaboration marque une étape symbolique. Chez LEGO, Pokémon GO cherche à renouveler l’intérêt de sa communauté à l’aube de sa deuxième décennie d’existence. Anne-Sophie Hadberg, responsable régionale du groupe danois, souligne que peu importe si l’on assemble un Pikachu ou si on le capture dans la nature, l’émotion reste identique.

L’imagination et le plaisir de la fouille constituent le socle de cette opération. Pour Copenhague, l’enjeu est aussi touristique, puisque des milliers de fans sont attendus du 12 au 14 juin 2026 pour vivre cette expérience hybride. Une manière efficace de prouver que le jeu vidéo et le jouet traditionnel peuvent encore surprendre lorsqu’ils marchent main dans la main.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn