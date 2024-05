Top 5 des séries par et pour les geeks

Geeks et Geekettes qui se respectent, voici le top 5 des séries geeks à apprécier tout au long de cette journée internationale des geeks !

En cette journée internationale dédiée aux Geeks, si vous avez prévu de passer un moment entre potes, voici un top 5 des séries qui feront certainement le bonheur des Geeks en tout genre : mordus de science-fiction, passionnés de jeux vidéo, fervents défenseurs de nouvelle technologie, c'est-à-dire vous ! Ils vont nourrir votre curiosité insatiable tout en vous aidant à repousser vos limites pour transformer « l'impossible » en « possible ». Sur ce, bonne journée et bon visionnage !

Série pour les fans d'anime : Rick and Morty (2013-)

Cette série animée, qui frôle l'absurdité, et l'hilare, a rapidement gagné un statut culte auprès des Geeks à travers le monde grâce à son côté profond. Elle suit les aventures inter-dimensionnelles de Rick, un scientifique génial mais sociopathe, et de son petit-fils Morty, un adolescent naïf. Avec ses concepts scientifiques imaginatifs et ses commentaires acerbes sur la société, Rick and Morty est une expérience de visionnage unique en son genre. Un petit clin d'œil à l'une des séries geeks cultes « Retour vers le Futur » !

Séries geeks culte : The Big Bang Theory (2007-2019)

Voici une sitcom qui a su conquérir le cœur des geeks et même des non-geeks à travers le monde. Centrée sur le quotidien de quatre scientifiques doués mais socialement maladroits, cette série a permis de créer un univers hilarant et touchant. Elle met également en avant des références complexes à la science, aux comics et à la culture pop. Que vous soyez un fan de Star Trek ou un physicien quantique, vous trouverez sûrement un aspect de votre personnalité dans « The Big Bang Theory ».

De l'humour à l'anglaise : The IT Crowd (2006-2013)

The IT Crowd est une comédie britannique qui se déroule dans le département informatique d'une grande entreprise, dirigé par des geeks socialement ineptes mais techniquement brillants. The IT Crowd est réputé pour son humour décalé, ses personnages attachants et sa représentation satirique de la culture geek et de la vie de bureau. Si vous avez toujours eu du mal à trouver votre place, The IT Crowd pourra certainement vous montrer le chemin.

Une autre anime dans la place : Bob's Burgers (2011-)

Cette série animée suit les aventures quotidiennes de la famille Belcher, qui dirige un restaurant de hamburgers. Avec ses personnages excentriques, ses dialogues spirituels et ses références à la culture pop, Bob's Burgers est un immanquable. Envie d'un burger sexy ? Bob's Burgers vous plaira certainement si vous êtes en quête d'une bonne dose de comédie en cette journée !

Séries geeks ou presque : Brooklyn 99 (2013-2021)

Dans Brooklyn 99, vous n'allez pas retrouver les scènes et les dialogues typiques des séries geek. Bien que cette série ne soit pas typée, elle a su gagner le cœur de toute la communauté geek grâce à son humour intelligent et surtout ce côté qui aide à embrasser les différences. Située dans le 99ème district de la police de New York, cette comédie policière incorpore des éléments de la culture geek, comme les jeux de rôle et les références aux comics. Le tout avec une bonne dose de subtilité !

Si vous souhaitez célébrer la culture geek comme il se doit en cette journée, vous trouverez votre bonheur parmi ces séries. Geek de longue date ou débutant qui vient de plonger ses orteils dans cet univers, ces séries sauront faire votre journée.

