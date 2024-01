Fan de Star Trek ? 2024 est votre année ! Découvrez tout ce qui vous attend

Geek et geekette, ne manquez pas ces nouveautés que Star Trek vous réserve pour 2024. Alors, attachez votre ceinture et embarquez-vous à bord de ce vaisseau intersidéral !

Que ce soit au cinéma ou sur petit écran, Star Trek ne cesse d’étendre ses tentacules, devenant l’une des plus grandes franchises de l’histoire. Cette année encore, deux projets sont en lice pour répondre aux attentes des fans de la saga. Cela concerne entre autres la série intitulée Star Trek : Discovery et le film Star Trek 4. Explication !

Quelles sont les sorties Star Trek les plus attendues pour 2024 !

Cinquième et dernière saison de la série Star Trek, Discovery sortira dans le courant de 2024. Si sa date de diffusion avait été prévue pour 2023, il faut croire que le projet a pris du temps que prévu. Toutefois, pour les inconditionnels de Star Trek, cela en valait la peine d’attendre !

En effet, cette dernière saison aura droit à des reshoots pour lui offrir la sortie qu’elle mérite, la dernière qui suivra les aventures du Michael Burnham et de l’USS Discovery. Cela est d’autant plus vrai étant donné qu’elle est l’un des événements le plus attendu de l’univers Star Trek en 2024.

Outre Star Trek : Discovery, le film Star Trek 4 sortira également en salle la même année. Avec le possible retour des derniers acteurs qui ont joué dans la franchise, le film promet de nombreuses aventures. Le public retrouvera Spock et Kirk à bord de l’entreprise. Selon les rumeurs, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho et Simon Pegg pourront très bien faire leur come-back dans ce nouveau volet de la saga Star Trek.

Qu’en est-il des autres projets Star Trek pour 2024 ?

Si vous êtes fan de Star Trek, vous pouvez aussi vous réjouir de la prochaine sortie de Star Trek: Section 31. Ce film sera surtout centré sur le personnage de Michelle Yeoh. Elle va reprendre son rôle de l’Impératrice Philippa Georgiou ainsi que son implication dans l’univers Star Trek. Vienne s’ajouter à la liste, Star Trek: Starfleet Academy. Cette série se déroule dans l’école de formation des futurs officiers de Starfleet2.

La série plongera le public dans un univers rempli de défis et riche en expérience et en aventures. Comment sont formés les futurs officiers de Starfleet ? Comment chacun doit gérer leur conflit et leur relation pour ne pas mettre en péril leurs missions. Avec comme seul objectif : servir l’organisation interstellaire, chacun devra prouver leur dévouement pour devenir un membre éminent de la flotte.