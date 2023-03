Star Trek : Classement des films du pire au meilleur

Découvrez notre classement des films Star Trek du pire au meilleur dans ce qui suit et revivez les meilleurs moments de vos héros préférés à travers ces écrits.

Star Trek a bercé de nombreuses générations de fandoms depuis près de quatre décennies. Appréciée des téléspectateurs et source d’inspirations pour les producteurs, cette franchise de science-fiction reste l’une des plus influentes de notre époque. Des reboots aux séries originales, ce grand classique ne cesse de se renouveler pour le bonheur des geeks et geekettes dans l’âme.

Alors, nous allons vous présenter notre liste des meilleurs films Star Trek, un classement des pires films aux meilleurs. Trekkies, installez-vous confortablement et poursuivez votre lecture !

Star Trek V : L’ultime frontière

Si Strak Trek V : L’ultime frontière se trouve à la dernière place de notre classement c’est sûrement à cause de la difficulté dont la production a été confronté tout au long du tournage. Allant des reprises de tournage jusqu’aux réécritures des scripts en passant par des conflits sociaux, Shatner a eu du mal à offrir une belle prestation.

Le concept est certes captivant mais l’ensemble reste médiocre. Les scénarios n’arrivent pas à s’emboîter de manière cohérente, ce qui est assez déroutant au moment du visionnage. Le réalisateur a voulu miser sur des scènes de comédies mais le résultat escompté n’a pas été au rendez-vous. Les critiques n’ont pas été tendres avec cette sortie quoi qu’il en soit, elle renferme quelques idées intéressantes.

Star Trek : Nemesis

Il faut croire que Nemesis est loin des succès Star Trek ! En gros, le film a été un fiasco. Non seulement, c’était un échec au box-office mais il a également valu des horribles critiques auprès des cinéphiles et des experts. C’est certainement ce qui a causé sa perte. Pourquoi un tel échec ? Peut-être un mauvais choix d’acteur, une mauvaise intrigue ou peut-être les deux à la fois.

Les fans avaient hâtes de retrouver Picard dans Nemesis mais ils étaient déçus du résultat. Bien que les goûts ne se discutent pas, les adeptes du 7ème art sont restés unanimes et ont tourné le dos à Star Trek : Nemesis.

Star Trek : Into Darkness

Qu’est-ce qui reste d’un héros avec un méchant qui n’aspire pas à être méchant ? Il faut croire que ce n’est pas la première fois que la franchise Star Trek a commis cette erreur dans le choix de celui qui endossera le rôle de Khan.

Dans Into Darkness, Benedict Cumberbatch avait été choisi pour jouer ce rôle, sauf qu’il ne se retrouve pas dans la peau de son personnage. Le nom de Khan évoque une certaine image et un certain sentiment chez le public. Comme celui qui est dans la peau de Khan n’arrive pas à retrouver cette âme, le film s’est vite transformé en un véritable flop.

Star Trek : Le film

Il faut se l’avouer, Star Trek n’aborde pas uniquement l’univers science-fiction dans sa simplicité. Il apporte également avec lui réflexion philosophique rendant les scénarios parfois trop lourds. Cela est bien pesant dans Star Trek : Le film, d’autant plus que les scripts ne permettaient pas aux acteurs de donner leur maximum.

Outre cela, les actions se font rares dans ce volet alors que le public est déjà habitué à des scènes d’action avec ce genre de film. Et comme nous ne pouvons pas passer à côté de cette remarque, nous ne partageons pas le goût du costumier pour les nouveaux uniformes. On se demande toujours qui était celui à l’origine de ces costumes, et cela même après quelques années ?

Star Trek : Generations

Sur une échelle de 1 à 10, nous dirons que ce film a reçu la moyenne bien qu’il a promis de nous époustoufler. L’intrigue veut que Kirk remonte le temps à travers un voyage sidéral bien qu’il se soit mis à la retraite. Son équipage est donc resté derrière lui, ce qui explique pourquoi nous n’allons pas les voir dans la quasi-totalité du film.

Le film se concentrera davantage sur Kirk et Picard, avec quelques scénarios et manigances par-ci par-là mais n’arrivera pas à atteindre ses promesses. Si la mort de Kirk est un évènement important dans cet opus, il faut croire qu’elle n’a pas été mise à l’avant comme il se le doit.

Star Trek : Insurrection

De tous les films Star Trek, Insurrection est celui qui ressemble le plus à un épisode standard des séries télévisées. Le budget est évidemment plus important et les effets spéciaux plus impressionnants, mais si l’on retire ces éléments, l’histoire n’aurait guère été différente d’une série télévisée lambda.

Le ton est beaucoup plus léger que celui de son prédécesseur mais il n’en reste pas moins agréable. Il s’agit d’un film centré sur le personnage de Data, dans lequel l’équipage de l’Enterprise enfreint accidentellement la Directive Première sacrée de non-interférence de Star Fleet.

Ils ont attirés l’attention des Son’A : des extraterrestres momifiés qui se maintiennent en vie grâce à de fréquentes transplantations, des antagonistes qui veulent conquérir la Terre. Une surprise de taille attend les téléspectateurs, un Abraham Murray des plus méconnaissables !

Star Trek III : La recherche de Spock

Ce film Star Trek a été un véritable défi que la franchise a dû relever. En effet, l’équipage de l’Entreprise va se battre contre les forces du terrible commandant Kruge. A la tête de l’empire de Klingon, ce dernier désire s’emparer de secrets de la planète Genesis afin de s’en servir pour des projets ignobles.

Un autre choc qui va vous attendre, notamment la résurrection de Spock. Oui tout le monde veut qu’il revive ! Il faut croire que l’histoire est beaucoup plus plate et moins amusante pour ceux qui ont déjà visionné l’opus La Colère de Khan.

Les méchants du film ne sont pas aussi méchants qu’ils doivent l’être ce qui rend l’intrigue beaucoup moins palpitante. Outre cela, la destruction de l’Entreprise n’est pas assez impactant. Toutefois, il faut reconnaître que le film est assez agréable en somme.

Star Trek : Sans limite

Après l’échec du blockbuster Into Darkness, Star Trek a donné un nouveau souffle à son saga avec Star Trek : Sans limite. De nouveaux personnages sont venus renforcés les personnages que nous connaissons et aimons déjà. Cela a permis d’apporter beaucoup de plus de créativité contrairement aux précédents films Star Trek.

En partant pour une mission sauvetage dans les confins de l’espace, le vaisseau de l’Entreprise fut attaqué par Krall, l’ennemi juré de la Fédération. Il s’écrase sur une planète hostile et méconnue. Toute l’équipage se perd de vue, incapable de se communiquer et n’a aucun moyen de s’échapper.

L’intrigue fait beaucoup plus rêvée, apporte sa dose d’adrénaline et suscite l’intérêt. Vous allez découvrir Idris Elba dans la peau d’un super méchant, il en a le charisme. Sans oublier la performance de Simon Pegg dans le rôle de Scotty. Vienne s’ajouter à cela l’arrivée inattendue de Sofia Boutella, la chasseuse d’extraterrestres.

Star Trek IV : Retour sur Terre

Après un long voyage intergalactique, nous avons une intrigue qui se déroule entièrement sur Terre. Le must avec cet autre opus Trek c’est qu’il a pour objectif de délivrer un message et conscientiser tout le monde.

A noter que Star Trek IV vise à sensibiliser sur le réchauffement climatique et la crise environnementale. Vous ne découvrirez pas un véritable méchant dans cette histoire mais plutôt un sauvetage d’une espèce en voie de disparition.

L’équipage va partir au secours des baleines, qui est tout aussi passionnant que les voyages à travers l’espace pour combattre les méchants. Les scénarios ne manquent pas d’humour avec une touche chaleureuse et humaine. Pour les fandoms qui se demandent si le film entre dans l’esprit Star Trek, un visionnage est de mise pour en avoir le cœur net !

Star Trek

Sorti en 2009, ce reboot des films Star Trek est un petit clin d’œil à l’histoire originelle. Nous pouvons découvrir la première mission de cette nouvelle génération d’équipage à bord de l’Entreprise. Ils sont juste sortis de l’Académie de la Flotte Stellaire.

Il faut comprendre que ce film est une version canonique mettant en avant une ligne temporelle qui lui est propre. Tout au long du visionnage, les téléspectateurs ne manqueront pas de se faire surprendre. De nouveaux acteurs viendront agrandir le rang des héros à l’instar de Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana et Simon Pegg.

Sa particularité réside dans une touche colorée, à la fois moderne et traditionnelle. Le but c’est de nous faire revivre la nostalgie des premières années Star Trek. Et comme à l’accoutumé, les méchants seront mis de côté bien que dans cet opus il s’amuse à détruire des planètes. Tous portent à croire qu’aucun méchant n’arrive à la hauteur de Khan !

Star Trek VI : Le pays non-découvert

Après un désastre signé Star Trek V, Star Trek VI remet la franchise sur les rails. Bien que le film n’ait pas atteint le niveau d’excellence de Khan en matière de méchanceté, il faut noter que le général Klingon a donné son meilleur.

D’une ampleur épique, se déroulant sur plusieurs vaisseaux et planètes, l’intrigue principale du film est néanmoins un mystère de meurtre plus intime. Cela permet de fluidifier la narration et l’histoire dans son ensemble.

Nous découvrirons dans ce film Star Trek le premier équipage de l’Entreprise, ceux à qui nous devons Star Trek. Les personnages sont vieillissants et cela est fait exprès pour apporter une note de continuité à l’ensemble de la saga. Le premier équipage de l’Entreprise sort par la grande porte, avec toutes les ovations qu’il mérite !

Dans ce film, vous découvrirez comment la Next Generation mettra hors d’état de nuire les Borgs, ces méchants extraterrestres qui veulent coloniser la galaxie toute entière. Le film nous permet de redécouvrir un grand classique qui a fait la renommée de la franchise.

L’ambiance d’horreur généré par les implacables Borg n’adhère pas trop à l’éthique Star Trek. Toutefois, il faut prendre en compte d’autres intrigues qui apportent une note de douceur lors du visionnage.

Vous découvrirez comment l’humanité cherche à atteindre les étoiles avec le premier vol Warp. L’histoire a été bien écrite, terrifiante et surprenante. Vous n’aurez pas pas le temps de souffler afin de l’apprécier à sa juste valeur. En quelques sortes, c’est un excellent moyen de boucler la boucle !

Star Trek : La colère de Khan

Sorti en 1982, La colère de Khan a marqué l’esprit des fandoms, certainement avec un marqueur plutôt indélébile. L’intrigue met sur notre chemin Khan, l’un des ennemis jurés de l’Entreprise et qui souhaite s’en prendre à l’équipage pour se venger.

Le méchant joue parfaitement son rôle avec des enjeux importants et une totale crédibilité. L’intrigue jouera avec nos nerfs, notamment en mettant en avant la mort de certains des acteurs principaux. Les combats seront au cœur de ce film, offrant un voyage inédit à travers la galaxie.

Ce volet permet également d’introduire de nouveaux membres d’équipages dont l’inoubliable Vulcain Saavik, avec leur lot de surprises ! Cela rend l’aventure Star Trek unique, laissant une trainée de poudres pour héritage, surtout pour les films dans l’univers science-fiction.

Fan de science fiction ? N'hésitez pas à lire notre guide des films Star Wars. Et même si vous êtes un Trekkie sans concession, surveiller la concurrence ne peut pas faire de mal.