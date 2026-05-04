EZVIZ : la serrure connectée qui remplace vos clés

EZVIZ renouvelle ses serrures connectées pour transformer l’accès au domicile en expérience fluide. Découvrez comment la marque simplifie la gestion des entrées grâce à l’empreinte et au smartphone.

Le trousseau de clés qui pèse dans la poche ou que l’on cherche fébrilement devant sa porte pourrait bientôt devenir un souvenir. EZVIZ, déjà bien implanté dans la sécurité domestique, renouvelle sa gamme de serrures connectées. L’idée ne consiste plus seulement à verrouiller une porte, mais à fluidifier les entrées et sorties d’un foyer qui ne s’arrête jamais de bouger.

La fin du stress devant la porte d’entrée

Ouvrir sa porte ne devrait plus être une contrainte technique. La marque mise sur une flexibilité totale pour répondre aux petits tracas logistiques. Entre les enfants qui rentrent de l’école sans leurs affaires, le livreur qui doit déposer un colis ou un voisin qui vient arroser les plantes, la gestion des accès devient un jeu d’enfant. L’utilisateur garde le contrôle total depuis son téléphone. Cela transforme un geste autrefois mécanique en une expérience numérique fluide.

Des technologies au service du geste naturel

La force de cette nouvelle gamme réside dans la variété des options proposées. Pour ceux qui craignent d’oublier un code, l’empreinte digitale offre une sécurité immédiate. Pour les adeptes du futurisme, certains modèles intègrent même la reconnaissance faciale. Comme l’explique la marque, l’objectif est d’offrir une solution sur mesure qui colle aux habitudes de chacun, plutôt que d’imposer un mode d’emploi unique à toute la famille. On choisit sa méthode selon son aisance avec les outils numériques.

Une installation pensée pour le quotidien

L’intérêt de ces dispositifs réside aussi dans leur capacité à s’intégrer sans transformer l’entrée en laboratoire technologique. La promesse est simple : simplifier la vie sans ajouter de complexité à l’installation. Puisque les modes d’accès sont diversifiés (smartphone, code ou biométrie), ces serrures s’adaptent aux situations imprévues. Plus besoin de doubler les clés physiquement ou de s’inquiéter d’une perte de badge, tout se gère désormais via une interface simple et sécurisée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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