Portail intelligent : EZVIZ entre en scène

Le moteur de portail HG2 600 Pro d’EZVIZ s’impose comme une solution connectée idéale pour les foyers modernes. Facile à installer, il s’intègre naturellement à l’écosystème domotique EZVIZ.

La marque EZVIZ continue d’élargir sa gamme avec le HG2 600 Pro, son premier moteur de portail coulissant. Pensé pour la simplicité et l’efficacité, ce dispositif se distingue par son installation accessible et ses options de contrôle avancées. Il vise aussi bien les habitués de la domotique que les bricoleurs qui souhaitent moderniser leur entrée.

Une motorisation pensée pour les particuliers

Avec le HG2 600 Pro, EZVIZ signe une motorisation intelligente capable de gérer des portails coulissants jusqu’à 600 kg pour 8 mètres de long. L’objectif est clair : démocratiser l’accès à une technologie connectée simple et efficace. Elle cible autant les bricoleurs avertis que les foyers déjà adeptes d’une maison connectée.

Ce qui distingue ce modèle, c’est sa facilité d’installation. EZVIZ mise sur un design accessible : câblage simplifié, composants identifiables en un coup d’œil, et surtout, un guide clair disponible via l’application maison. Plus besoin d’équipement spécifique ni d’intervenant professionnel : tout peut être monté par l’utilisateur, en toute autonomie. Selon Long Ling, chef de produit chez EZVIZ, ce lancement « reflète l’esprit d’innovation de la marque et sa capacité à anticiper les attentes du marché en matière de confort, de connectivité et de sécurité. »

Le pilotage à portée de main

Connecté en temps réel à l’application EZVIZ, le HG2 600 Pro offre un contrôle total à distance. Parmi les fonctionnalités proposées : ouverture et fermeture à distance, personnalisation des vitesses, historique d’utilisation, ou encore gestion des accès. Une solution qui transforme un simple portail en point névralgique de la maison intelligente. Les utilisateurs peuvent ainsi partager un accès temporaire à un proche ou vérifier que tout est bien fermé sans être sur place. Une vraie valeur ajoutée pour les familles ou les résidences secondaires.

Une intégration complète à l’écosystème EZVIZ

Ce nouveau moteur s’intègre parfaitement à l’écosystème existant de la marque, déjà composé de caméras, capteurs, éclairages et serrures connectées. L’objectif : offrir une expérience domotique cohérente, avec une gestion centralisée depuis une seule application.

EZVIZ capitalise ainsi sur son expertise en objets connectés pour étendre sa présence à l’entrée du domicile, un espace stratégique souvent négligé dans les systèmes de sécurité résidentielle. Le HG2 600 Pro est d’ores et déjà disponible chez Boulanger. C’est une nouvelle étape dans la volonté d’EZVIZ de proposer des solutions simples, efficaces et adaptées aux attentes des utilisateurs modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn