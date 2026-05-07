Vinotag : un sommelier numérique dans votre poche

L’application Vinotag se dote d’un assistant intelligent pour guider les amateurs de vin dans leurs choix quotidiens. Cette mise à jour transforme votre inventaire en un conseiller culinaire et technique ultra-précis.

Le groupe Frio, acteur majeur de la conservation, vient de franchir une étape logique dans la numérisation de ses équipements. Sa célèbre interface de gestion, Vinotag, s’offre une cure de jouvence technologique avec un assistant virtuel. Déjà installé sur les smartphones de cent mille utilisateurs, l’outil délaisse son rôle de simple base de données pour endosser celui de consultant permanent.

La donnée au service de la dégustation

L’innovation repose sur un système nommé Smart IA Assistant. Concrètement, le logiciel ne se contente plus de lister les étiquettes présentes dans le casier. Il analyse désormais le contenu global pour suggérer des mariages culinaires.

Si l’envie d’un plat épicé vous prend, l’application fouille l’inventaire en temps réel et sélectionne la référence idéale. Cette capacité à croiser les saveurs avec les stocks disponibles simplifie radicalement les préparatifs d’un dîner. On évite ainsi de déboucher un flacon inadapté ou encore trop jeune.

Un dialogue fluide avec sa collection

L’interface propose maintenant un espace de discussion interactif. On peut interroger son téléphone pour connaître le volume financier de son stock ou identifier les bouteilles qu’il convient de consommer rapidement. « Ces nouvelles fonctions répondent aux attentes d’une vaste communauté de passionnés« , confie Didier Grychta, le président de la firme.

Selon lui, cette connectivité rend les produits plus attractifs avec une dimension éducative. Les fiches techniques s’enrichissent au passage de précisions sur la philosophie des vignerons et les méthodes de vinification employées.

Un modèle économique à la carte

Pour accéder à ce niveau d’expertise, une participation financière est demandée. Si les services classiques de localisation et de partage restent gratuits, l’intelligence artificielle fonctionne par abonnement. Cette stratégie permet de maintenir un support technique réactif pour un coût inférieur à deux euros mensuels.

Frio prouve ici que la technologie peut sublimer un produit traditionnel sans le dénaturer. Le smartphone se transforme en un véritable pont entre le savoir-faire ancestral du vignoble et le confort moderne de la maison.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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