Pour des performance maximales : 6 Façons dont l’IA transforme le sport !

L’intelligence artificielle (IA) fait son chemin dans le monde du sport. Et elle est là pour aider entraîneurs, joueurs et arbitres à donner le meilleur d’eux-mêmes. Voici 6 aperçus de la façon dont cette technologie est utilisée sur le terrain.

En effet, l’IA peut permettre d’obtenir un ou des avantages stratégiques par rapport à la concurrence. Comme dans le domaine du sport la compétition est extrême donc voici que l’IA peut faire.

1. L’IA, un bon coup de pouce en termes d’arbitrage

Désormais, il est devenu commun pour les ligues sportives professionnelles de se tourner vers la technologie afin de prouver que la vue et les décisions des arbitres sont justes ou non. Des entreprises comme Hawk-Eye Innovations sont capables d’analyser des vidéos à haute fréquence d’images. Cela peut par exemple détecter si un joueur de football est hors-jeu ou si une balle de tennis sort des limites. Les applications de ces systèmes sont diverses.

La Major League Baseball (MLB) a même décidé d’utiliser l’IA dans le domaine du sport pour un nouveau système de défi automatisé concernant les balles et les strikes. Il sera testé lors des matchs de printemps de 2025.

2. L’IA évalue les performances des joueurs

C’est principalement à partir de capteurs et de caméras qu’une IA collecte des données sportives. C’est de cette manière qu’on obtient des informations sur les performances des joueurs. Il est alors plus simple d’identifier leurs points et leurs points faibles à améliorer.

On peut désormais mesurer des éléments comme le taux de rotation d’un lancer ou la « vitesse de sortie » d’un coup de batteur. Les entraîneurs se servent de ces chiffres pour évaluer les joueurs et déceler les domaines à perfectionner. Mais ils apportent aussi une nouvelle perspective pour les médias, les diffuseurs et les fans.

La National Football League (NFL) utilise par exemple l’IA pour générer des statistiques concernant leurs joueurs. En plaçant des étiquettes RFID dans leurs épaulettes, à l’intérieur du ballon et dans les pylônes de zone, la ligue peut suivre la position, la vitesse et la distance parcourue par chaque joueur.

Les données fournies sont précises. Et c’est grâce à elles qu’on sait maintenant qu’une passe est bonne ou non, sans dénigrer le travail des joueurs. Leur jeu peut toujours être imprévisible. Mais, ces statistiques faites par l’IA peuvent permettre d’orienter les stratégies d’entraînement.

3. Recrutement de talents : l’IA à la rescousse

Quant il s’agit de trouver de nouveaux talents, l’IA est aussi un véritable atout pour les recruteurs. Elle leur permet de traiter d’énormes quantités de données pour créer des profils détaillés de joueurs quand ils en cherchent. Et ces profils aident à prédire la performance d’un joueur et à anticiper comment ses compétences s’intégreront dans l’équipe.

4. Décisions d’entraînement : l’IA comme conseiller

Ensuite, les entraîneurs peuvent utiliser l’IA pour prendre des décisions en temps réel dans un sport donné. Liverpool FC, utilise par exemple TacticAI pour optimiser sa stratégie lors des corners.

Dans le baseball, ce genre de modèle d’IA aide les joueurs de champ à savoir où un batteur est le plus susceptible de frapper la balle. Tout comme ces IA peuvent conseiller les lanceurs sur les types de lancers efficaces.

5. Prévention des blessures : un œil sur la santé

Sinon, comme la plupart des montres connectées sont pourvues de trackers et de capteurs déterminant la charge de travail maximale d’un athlète, l’IA peut y ajouter son grain de sel. Ce type d’accessoire connecté peut alerter les entraîneurs lorsque cette limite est atteinte. L’entraînement d’un athlète peut donc être ajusté, ce qui peut éviter la venue de blessures dues à un surmenage.

Dans le sport, une IA peut aussi empêcher de se blesser à cause d’une mauvaise technique. Des entreprises comme P3 Labs sont capables d’identifier des mouvements à risque et travaillent avec les athlètes pour corriger leur forme. La NFL a même mis en place un programme de prévention des blessures. C’est le The Digital Athlete.

6. Pratique physique : des robots à la rescousse

Enfin, des robots alimentés par l’IA commencent à faire leur apparition dans le sport professionnel. Ce sont des partenaires d’entraînement inflexibles quand les partenaires humains d’entraînement manquent à l’appel.

Par exemple, les Golden State Warriors s’entraînent avec deux types de robots. L’un peut récupérer et renvoyer des ballons pendant les séances de tir. Tandis que l’autre est conçu pour jouer en défense, réagissant au moindre mouvement hésitant d’un joueur.

On peut dire au final que l’IA transforme littéralement le paysage sportif ces dernières années. Ces outils sont précieux pour améliorer la performance, la sécurité et l’expérience des joueurs et des entraîneurs.

