L’Apple Watch pourrait inclure un coach sportif boosté à l’IA !

Apple est en train de développer un coach virtuel alimenté par une IA pour l’Apple Watch. Et le but de cette création sera d’offrir des conseils personnalisés aux personnes désirant améliorer leur régime alimentaire, leur sommeil ou leurs exercices au quotidien.

La marque Apple vise alors un tout autre niveau en termes de technologie, car l’emploi d’une intelligence artificielle est devenu tendance dans de nombreux domaines. Donc pourquoi pas dans celui de la santé et du bien-être ? L’IA coach révolutionnera-t-elle l’utilisation de l’Apple Watch ? C’est à voir.

Une IA coach sur Apple Watch

Selon un rapport de Bloomberg, cette IA coach sera conçue dans un nouveau service dont le nom de code est Quartz, selon des sources affirmant avoir connaissance du dossier. Etant donné que les Apple Watch ont déjà recueilli les données de santé de nombreux utilisateurs. Combinées à une IA, elles serviront de base pour créer un coach virtuel auquel les gens pourront faire appel lorsqu’ils utiliseront leur montre connectée Apple.

Le produit devrait être lancé en 2024. Et il faudra payer un abonnement mensuel afin d’y avoir droit. Et il pourrait avoir du succès, car ce n’est pas une mauvaise idée de disposer d’une Apple Watch contenant une IA coach. C’est pratique !

D’autres projets à l’horizon 2023

Toutefois, des sources indiquent également qu’Apple est susceptible de changer d’avis en cours de route et repousser sa sortie, voire annuler complètement le projet IA coach sur Apple Watch. Voilà pourquoi, le suspense reste entier. Mais une certitude se profile tout de même à l’horizon 2023. Il s’agit de l’intégration de l’application Santé sur l’iPad, dans le cadre de la sortie d’iOS 17 durant l’automne.

Cela permettra aux utilisateurs de consulter les résultats d’électrocardiogrammes et d’autres données de santé plus facilement. L’écran d’un iPad est en effet plus grand que celui d’un iPhone ou d’une Apple Watch.

Selon Bloomberg, Apple travaillerait également sur une sorte de traqueur d’émotions pour l’application Health. La première version fonctionnera apparemment en permettant aux utilisateurs de saisir leur humeur du jour en répondant à des questions types. Et ces données seraient recueillies pour pouvoir être analysées sur plusieurs semaines ou mois. Ainsi, une version ultérieure pourrait déployer des algorithmes pour déterminer l’humeur d’un utilisateur à partir de son discours.

Un grand intérêt pour la santé

Le développement d’une IA coach pour Apple Watch montre donc l’intérêt d’Apple pour la santé. Et cela a débuté en 2014 avec le lancement de son application Health. Et la sortie des montres connectées, un an plus tard, a ouvert de nouvelles possibilités. Le suivi de certaines données du corps humain est maintenant facile, ainsi que la détermination de la condition physique d’une personne.

Puis, ce géant de la technologie a fait évoluer ses smartwatch en y ajoutant des fonctions supplémentaires. Ce qui atteste bien que la marque poursuit ses efforts dans le domaine du bien-être et de la santé !

Bien qu’il faille attendre au moins cinq mois avant la sortie d’iOS 17, on peut s’attendre à une mise à jour surprenante du système d’exploitation. Elle sera sans doute présentée lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple, qui débutera le 5 juin 2023.