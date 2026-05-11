JL Audio Primacy : des enceintes haut de gamme intelligentes Garmin

Garmin lance le système JL Audio Primacy, une solution audio active haut de gamme qui s’adapte à l’acoustique de votre salon. Un saut technologique majeur pour la marque qui redéfinit l’écoute domestique premium.

Le géant du GPS ne se contente plus de guider nos trajets ou de mesurer nos battements de cœur. Garmin frappe un grand coup dans l’univers de la haute fidélité avec sa nouvelle gamme JL Audio Primacy. Ce système audio domestique promet de transformer l’écoute musicale en une expérience physique, sans pour autant transformer votre pièce en laboratoire technique encombré de câbles.

La puissance au service de la précision acoustique

Oubliez les amplificateurs massifs et les enceintes passives difficiles à alimenter. Le Primacy repose sur une architecture active où chaque haut-parleur possède son propre canal d’amplification dédié. Les ingénieurs ont logé cette technologie dans des coffrets en alliage d’aluminium usinés d’un seul bloc. Ce choix de matériaux assure une rigidité extrême. Cela élimine les vibrations parasites présentes souvent les enceintes en bois classiques.

À l’intérieur, le traitement du signal s’effectue en haute résolution. Le système utilise un processeur capable de gérer les données avec une clarté totale, garantissant que chaque note reste fidèle à l’enregistrement studio. Pour Susan Lyman, cadre chez Garmin, l’objectif est d’offrir une immersion telle que l’auditeur se sente projeté au cœur de l’action, que ce soit pour un disque, un film ou une session de jeu vidéo.

Une installation qui s’adapte à votre intérieur

L’innovation la plus marquante réside sans doute dans le système P.A.R.O. (Primacy Automatic Room Optimization). On le sait, la géométrie d’une pièce gâche souvent le rendu sonore. Ici, le système analyse l’acoustique de votre salon et corrige automatiquement les défauts. Les fréquences sont ajustées pour que le son soit parfait là où vous vous asseyez, et non selon une configuration théorique en usine.

Cette intelligence est pilotée par le Centerpiece, un boîtier au design sobre qui sert de cerveau à l’ensemble. Il fait office de préamplificateur et de passerelle réseau, compatible avec les services de streaming les plus populaires comme Tidal ou Spotify. La connexion entre les éléments passe par le protocole professionnel Dante, une technologie issue des studios d’enregistrement qui assure un transport du son sans aucune perte numérique.

Simplicité et personnalisation haut de gamme

Malgré cette débauche de technologies, l’utilisation reste intuitive. Une application mobile permet de créer différents profils d’écoute. Vous pouvez ainsi configurer un réglage précis pour une écoute attentive dans votre fauteuil, et un autre plus diffus pour une soirée entre amis. La télécommande sans fil est dotée d’un bouton de volume lesté. Cela apporte une sensation tactile plaisante qui rappelle les équipements audio d’autrefois.

Disponible en version colonnes imposantes ou enceintes de bibliothèque plus discrètes, le système propose aussi plusieurs finitions. Le matériel doit se fondre dans la décoration intérieure plutôt que de s’imposer. Garmin réussit ici le pari de rendre la haute technologie sonore presque invisible, au profit du seul plaisir des oreilles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.





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