Blink : deux nouvelles sonnettes vidéo pour votre Smart Home

La filiale d’Amazon renouvelle ses équipements d’entrée avec l’arrivée de la résolution 2K+ sur ses derniers portiers vidéo. Ces deux nouveaux modèles, l’un branché sur secteur et l’autre sur batterie, visent à offrir une surveillance plus fine de l’accès extérieur.

Dans la maison connectée, la précision de l’image devient un standard attendu par les utilisateurs. Blink l’a bien compris et déploie désormais ses premières solutions de portiers avec une qualité 2K+. Cette évolution matérielle permet de sortir des standards de la simple haute définition pour capturer des visuels plus détaillés. L’objectif est limpide : faciliter l’identification de quiconque se présente devant chez vous, peu importe les conditions lumineuses du moment.

Une intégration simplifiée sur le câblage existant

Le modèle filaire s’adresse prioritairement à ceux qui souhaitent remplacer un vieux carillon sans se soucier de l’autonomie. Proposée à un tarif très agressif de 49,99 €, cette sonnette 2K+ assure une surveillance constante grâce à son alimentation directe. Les ingénieurs ont travaillé sur le traitement de l’image pour que le rendu reste propre, même face à un soleil de face ou dans une pénombre marquée. C’est un choix de stabilité pour sécuriser le périmètre sans jamais avoir à décrocher le boîtier pour une recharge.

Le confort du sans-fil et la vision verticale

Pour les locataires ou les maisons dépourvues d’installation électrique en façade, la déclinaison sans fil offre une liberté totale. Vendue 79,99 €, cette version se distingue par un angle de vue spécifique qui permet de voir un visiteur de la tête aux pieds. Cette perspective verticale s’avère particulièrement utile pour vérifier si un livreur a déposé un paquet au pied de la porte. Blink explique avoir conçu cet appareil pour s’adapter aux contraintes architecturales variées. Cela garantit une pose rapide sur n’importe quel support.

La clarté visuelle devient accessible

Cette montée en gamme montre que la très haute résolution n’est plus l’apanage des caméras professionnelles coûteuses. Avec le 2K+ abordable, la marque simplifie la protection du domicile pour le plus grand nombre. Les précommandes lancées à prix préférentiel permettent d’équiper son logement avec un matériel capable de discerner des détails auparavant flous. Qu’il s’agisse de surveiller ses colis ou de filtrer ses visites, ces nouveaux boîtiers apportent un confort visuel qui manquait jusqu’alors au catalogue du fabricant.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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