Test de la sonnette vidéo sans fil Omajin de Netatmo : Une technologie vraiment avancée et à la portée de tous ?

Vous vous demandez si la sonnette vidéo sans fil Omajin est vraiment performante tout en étant accessible à tous ? Découvrez ce que nous en pensons dans cet article après l’avoir utilisé pendant plusieurs jours.

Les objets connectés visant à rendre la maison intelligente gagnent aujourd’hui le cœur de plus en plus de personnes. Ils sont devenus essentiels pour renforcer la sécurité de notre domicile sans pour autant nous complexifier la vie. Fonctionnant souvent de façon autonome, ils se déclinent aujourd’hui en une large variété, avec des marques ciblant différents types de publics. La sonnette vidéo sans fil Omajin, elle, est pensée pour un maximum de praticité, sans faire exploser le budget. Elle vous permet de surveiller facilement l’entrée de votre maison avec sa vision nocturne et son alarme de 85 dB. De plus, elle est équipée d’une batterie particulièrement puissante, censée tenir jusqu’à 10 mois. Cependant, fournit-elle réellement la performance que l’on attend d’elle ? Nous l’avons testé et vous donnons les résultats de notre expérience dans cet article.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 4 cm d’épaisseur, 14 cm de hauteur et 5,5 cm de largeur

Poids : 585 grammes

Technologie de connexion sans fil : Wifi

Puissance sonore : 85 dB

Résolution : 5 Mp / 2k+

Capacité du stockage local : 64 Gb offerte dans une carte SD

Batterie : 6 700 mAh

Autonomie maximale annoncée : 10 mois

Champ de vision : 140°

Certification : IP64

Test de la sonnette vidéo sans fil Omajin : Premières réflexions

Avant toute chose, il convient de rappeler qu’Omajin est une nouvelle marque du géant de la Tech français Netatmo. Ce dernier est devenu une propriété de Legrand depuis 2018. Il se présente comme un spécialiste des objets connectés, proposant des produits particulièrement durables. D’ailleurs, il développe parfois des gadgets high-tech pour d’autres entreprises, mais ces équipements s’adressent souvent aux consommateurs plus avertis dotés d’une enveloppe assez conséquente. La marque Omajin est justement conçue pour tous ceux qui veulent profiter des appareils intelligents à la fois simples d’utilisation et abordables. Elle vise surtout les novices en matière de technologie domotique et les budgets plus modestes.

Parmi les cinq produits phares de cette nouvelle gamme se trouve la sonnette vidéo sans fil. Facile à installer et pratique, elle s’adapte aux besoins des foyers modernes tout en garantissant sécurité et confort. Avec elle, vous ne manquerez plus jamais une livraison et vous pourrez même dissuader d’éventuels intrus, le tout depuis votre smartphone. De plus, vous avez le choix entre stocker les enregistrements sur une carte SD ou dans le cloud sécurisé de la marque, situé en Europe. L’idée est simple : rendre la sécurité connectée accessible à tous, sans compromis sur la qualité ni sur l’innovation.

Test de la sonnette vidéo sans fil Omajin : Déballage et design

Dès que vous recevez le colis de Netatmo, vous êtes accueilli par un packaging coloré et moderne. L’esthétique reflète parfaitement l’esprit décontracté et accessible de la marque. À l’intérieur, tout est prévu pour une installation rapide et sans tracas :

la sonnette vidéo sans fil ;

un carillon ;

un câble USB-C ;

des vis et chevilles ;

trois piles AAA.

Une carte micro SD de 64 Go est même incluse, pour vous permettre de stocker les vidéos directement, sans avoir à souscrire à un service payant. Côté design, la sonnette reste fidèle à l’ADN d’Omajin : simple, élégante et fonctionnelle. Elle est compacte et s’intègre discrètement à votre porte d’entrée, avec un look épuré qui passe bien partout. De plus, son aspect minimaliste ne sacrifie pas pour autant la qualité, avec des matériaux robustes et bien finis. Le produit donne vraiment une impression de durabilité, avec une conception facile à vivre, aussi agréable à regarder qu’à utiliser.

Test de la sonnette vidéo sans fil Omajin : Résolution des images

La qualité d’image de la sonnette vidéo sans fil Omajin est tout simplement bluffante, que ce soit en plein jour ou dans l’obscurité. Grâce à sa résolution 2K+ et à sa vision nocturne avec filtre infrarouge, chaque détail est capturé avec une netteté remarquable, même la nuit. Vous n’avez plus à vous inquiéter de rater un visiteur, l’image reste précise et claire, même pour voir des enfants déguisés pour Halloween.

De plus, le système de sécurité connectée est intelligent : il fait la différence entre un humain et un animal. Si quelqu’un est là, vous recevez une notification sur votre smartphone. En revanche, si l’appareil détecte le chien du voisin qui passe, le mouvement est ignoré. Ainsi, vous pouvez être sûr de ne recevoir que des alertes utiles. Et si vous souhaitez voir ce qui s’est passé durant votre absence, vous pouvez visionner les images sur la carte micro SD fournie. Vous avez également la possibilité de choisir le service cloud sécurisé pour le stockage. Tout dépend de vos préférences, assurant une grande flexibilité, simplicité et efficacité. Ainsi, vous profitez d’une vidéo claire et nette, sans complications.

Test de la sonnette vidéo sans fil Omajin : Fonctionnalités

La sonnette vidéo sans fil Omajin est dotée d’un système audio bidirectionnel, vous permettant de parler à vos visiteurs directement depuis votre smartphone. Cette fonctionnalité est aussi utile pour dissuader les intrus, que vous soyez chez vous ou à l’autre bout du monde. Elle est complétée par une alarme anti-arrachement puissante de 85 dB qui se déclenche automatiquement en cas de tentative de vol, pour faire fuir les malfaiteurs.

De plus, tout est sous contrôle avec l’application Omajin. Cette dernière vous permet de surveiller l’entrée de votre maison en temps réel et de recevoir des alertes instantanées. Elle vous donne même la possibilité de programmer des automatisations comme allumer la caméra connectée à 20 h ou désactiver la sonnette après 22 h. Et cerise sur le gâteau : elle est compatible avec Google Assistant et Alexa. Vous pouvez donc tout gérer à la voix, à distance ou dans le confort de votre chez-soi. Rendre votre maison plus sécurisée et intelligente n’a jamais été aussi simple et accessible !

Sonnette vidéo sans fil Omajin Le parfait système de sécurité connectée pour ceux à la recherche de simplicité et d’efficacité. Voir l’offre Verdict L’ergonomie de la sonnette vidéo sans fil Omajin est démontrée dès sa sortie de la boîte, avec une installation extrêmement facile. Il suffit de la connecter au Wifi et de suivre les étapes dans l’application dédiée pour que le dispositif soit opérationnel en quelques minutes. Pas besoin de passerelle ou de matériel supplémentaire, tout est prêt à l’emploi. Une fois en place, l’utilisation est tout aussi agréable, avec une interface intuitive et des fonctionnalités faciles à prendre en main. Cette sonnette est donc idéale pour ceux qui recherchent une solution simple, abordable et efficace pour leur sécurité à domicile. On aime Conception « plug and play »

Toutes les fonctionnalités nécessaires sont là pour protéger l’entrée de votre maison. On aime moins Ne fonctionne pas avec Apple Homekit

Stockage local insuffisant à long terme

