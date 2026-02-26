Technplay débarque sur TikTok et Instagram !

Technplay se rapproche de vous et arrive sur TikTok et Instagram. Retrouvez tout notre univers (tech, mobilité électrique, gaming et pop culture) dans des formats courts et immersifs.

Le condensé Technplay en format express

L’objectif est de vous proposer des contenus rapides et utiles, à consommer directement dans votre flux sur TikTok et sur Instagram :

Mobilité & tech : vélos et trottinettes électriques, derniers smartphones, robots nettoyeurs, caméras de surveillance ou écouteurs sans fil. On vous montre les produits en action pour découvrir le design et les fonctionnalités clés en un clin d’œil.

Gaming & pop culture : sorties de jeux vidéo, actus ciné/séries et culture geek. On va à l’essentiel pour ne rien manquer des nouveautés qui font vibrer la scène tech.

Tests & découvertes : on présente les nouveaux équipements et les gadgets indispensables. L’objectif est de vous aider à bien choisir vos futurs appareils.

Actus, tests et nouveautés

Sur ces nouvelles plateformes, découvrez de nouveaux produits tech, des actus, les derniers must-have en gaming ou les buzz autour des séries phares. C’est une extension de notre passion pour vous offrir une vision plus dynamique de l’innovation et de l’équipement moderne.

En rejoignant la communauté Technplay sur TikTok et sur Instagram, vous profitez d’une présence multi-plateforme. On met en avant l’essentiel de chaque thématique pour vous aider à profiter au mieux des dernières tendances. Suivez-nous sur TikTok et Instagram !

