Delta Dore : 4 produits phares pour une maison connectée

Les Essentiels 2026 de Delta Dore réunissent plusieurs solutions pour la maison connectée, entre gestion énergétique et sécurité domestique.

La maison connectée continue d’évoluer avec des solutions plus simples à installer et à utiliser. Avec ses Essentiels 2026, Delta Dore propose un ensemble d’équipements destinés à améliorer le confort et la gestion énergétique du logement. Cette sélection maison connectée s’articule autour d’une box domotique, d’un thermostat intelligent, de volets motorisés et d’une caméra connectée. L’objectif consiste à rendre la domotique accessible sans transformation lourde du logement.

Une base domotique pour centraliser les équipements

Au cœur de cette sélection figure la box Tydom Home, destinée à regrouper les commandes du chauffage, des volets, de l’éclairage ou encore de la sécurité au sein d’une seule application mobile. L’utilisateur garde ainsi une vision globale de son installation et peut ajuster les réglages à distance. Le système permet aussi d’automatiser certains usages afin de limiter les dépenses énergétiques.

Selon Delta Dore, cette gestion coordonnée peut permettre jusqu’à 30 % d’économies d’énergie. Cette base connectée sert également de point d’entrée pour ajouter progressivement de nouveaux équipements sans modifier l’installation existante.

Chauffage et volets pour mieux maîtriser l’énergie

Le thermostat Tybox Control ajuste les cycles de chauffage selon les habitudes de vie et la température réelle du logement. Il détecte par exemple une baisse rapide de température lors d’une ouverture de fenêtre et suspend le chauffage pendant un court délai afin d’éviter toute consommation inutile. Compatible avec différents systèmes de chauffage, il peut être piloté à distance via smartphone.

Côté volets roulants, le moteur solaire Tymoov Solar fonctionne grâce à une batterie rechargée par panneau photovoltaïque. Cette solution évite le raccordement électrique et facilite la rénovation. L’installation reste rapide et peut s’adapter à des coffres existants, tandis que le fonctionnement silencieux améliore le confort au quotidien.

Surveillance connectée et protection du logement

La caméra extérieure Tycam Guard complète cet ensemble avec un dispositif de surveillance connecté. Elle enregistre les mouvements suspects et transmet des alertes sur smartphone. Grâce à l’analyse embarquée, elle distingue les personnes des véhicules afin de limiter les déclenchements inutiles.

Équipée d’une sirène, d’un flash et d’une fonction d’interphonie, elle permet d’intervenir à distance si une intrusion est détectée. L’enregistrement vidéo peut être associé au système d’alarme afin de renforcer la protection globale du domicile. Avec ces Essentiels 2026, Delta Dore propose une évolution progressive vers une habitation connectée, basée sur des équipements compatibles entre eux et pilotables depuis une interface unique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn