CES 2025 : Qualcomm rend l’intelligence artificielle abordable pour les ordinateurs personnels

Lors du CES 2025, il a été annoncé qu’un nouveau processeur Qualcomm Snapdragon X, destiné aux petits budgets, rejoindra les gammes X Elite et X Plus. L’entreprise lance également ses processeurs sur le marché des mini-ordinateurs de bureau.

Les nouvelles puces de Qualcomm mettront l’IA à la portée des ordinateurs personnels à 600 dollars. C’est incroyable et voici ce que je peux vous dire à ce sujet.

La dernière offensive de Qualcomm sur le marché des PC est dévoilée lors du CES 2025

Réduire le prix des ordinateurs portables Windows est un défi. Mais c’est justement ce que Qualcomm a décidé de relever lors du CES 2025. Ils ont décidé d’équiper les derniers PC de nouveaux processeurs en introduisant le Snapdragon X.

Son nom peut sembler standard sans « Plus » ni « Elite », mais il réserve bien des surprises. Et la première, c’est son prix. Il ouvrira la voie à des ordinateurs portables alimentés par Qualcomm dans la gamme des 600 dollars.

C’est « la solution idéale pour les étudiants, les travailleurs indépendants et les consommateurs soucieux de leur budget. Il convient aux personnes qui ont besoin d’un ordinateur portable fiable. En effet, il est assez puissant et capable de suivre le rythme de leur vie active » a déclaré Qualcomm dans son annonce.

https://twitter.com/EvanKirstel/status/1876670343210750406

Un nouveau processeur qui envoie du lourd

Une feuille de statistiques de l’entreprise montre que la gamme Snapdragon X sera composée d’une seule puce à huit cœurs, baptisée X1-26-100. Elle présente une vitesse d’horloge multicœur maximale de 3 GHz et 30 Mo de mémoire cash. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 12 et 10 cœurs que l’on trouve dans les gammes X Elite et X Plus.

Selon un benchmark de l’entreprise, la puce Snapdragon X surpasse facilement le Core 5 120U d’Intel. Celui-ci est vieux d’un an. Et dans toute une série de tests, il peut exécuter les tâches récentes basées sur l’intelligence artificielle. Sur ce plan, Qualcomm affirme que le Snapdragon X offre toujours les mêmes performances que ses prédécesseurs, avec 45 TOPS.

La puce X a également été conçue à l’aide d’un processus de fabrication à 4 nanomètres. Elle promet d’offrir une autonomie de batterie et des vitesses de processeur supérieures à celles des processeurs concurrents d’Intel et d’AMD.

Disponibilité du produit

Les ordinateurs portables équipés de la nouvelle puce Snapdragon X devraient arriver chez les principaux fabricants de PC. Dans la liste il y a Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo qui la recevront à partir de ce mois-ci.

Les ordinateurs portables équipés de puces Qualcomm sont commercialisés depuis la mi-2024 sous le nom de PC Windows Copilot+. Ils vantent le traitement avancé de l’IA et la vitesse du processeur. Mais la principale différence réside dans le fait que les ordinateurs portables de l’entreprise fonctionnent sur l’architecture Arm, plutôt que sur l’architecture x86 utilisée par Intel et AMD.

Mais malgré l’arrivée du Snapdragon X, nous avons constaté que certains ordinateurs portables Qualcomm existants étaient également en promotion à partir de 599 dollars.

En faisant le tour du marché, les consommateurs pourraient donc faire de meilleures affaires sur des ordinateurs portables équipés des puces Qualcomm existantes plus puissantes. Tout dépend des modèles disponibles.

