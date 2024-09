ExpressVPN dévoile son app pour ARM Copilot+

ExpressVPN a dévoilé sa nouvelle application compatible ARM, spécialement conçue pour les PC Copilot+ de Microsoft. Ce lancement marque une avancée majeure dans la sécurité et la confidentialité des utilisateurs de cette nouvelle génération d’ordinateurs.

ExpressVPN, leader dans la protection de la vie privée et de la sécurité digitale, a récemment lancé une version ARM de son application VPN. Cette initiative place ExpressVPN parmi les premiers fournisseurs majeurs à proposer une solution VPN compatible avec les PC Copilot+ de Microsoft, équipés de processeurs Snapdragon. La popularité croissante des PC Copilot+ a mis en lumière le besoin de solutions VPN adaptées aux architectures ARM. ExpressVPN a ainsi répondu présent avec Qualcomm et Microsoft pour fournir une application entièrement compatible.

Une innovation hybride pour les systèmes ARM

La nouvelle solution hybride d’ExpressVPN représente une avancée notable dans le domaine des VPN pour les machines ARM. Historiquement, l’émulation utilisée pour les applications ARM pouvait limiter les performances. Cela affecte ainsi l’expérience utilisateur. Pour surmonter ces obstacles, ExpressVPN a redéveloppé ses pilotes. La marque a utilisé Lightway, une technologie de pointe conçue pour ARM. L’application exploite également l’émulateur Prism de Microsoft pour permettre une émulation efficace des services backend.

Cette approche hybride combine les avantages d’une sécurité renforcée avec un temps de développement accéléré. « Snapdragon est l’une des évolutions les plus excitantes de la plateforme Windows ces dernières années, et l’opportunité idéale pour nous de proposer une solution VPN de haute performance adaptée aux capacités d’ARM », a déclaré Peter Membrey, Chief Engineering Officer chez ExpressVPN. Il a ajouté que cette stratégie a permis à l’entreprise de surmonter les limitations initiales pour livrer une version optimisée.

Collaboration et avenir des VPN sur ARM

ExpressVPN a démontré un engagement fort envers l’écosystème ARM, ce qui se reflète dans leur partenariat avec Qualcomm et Microsoft. « Nous sommes fiers d’être l’un des premiers grands fournisseurs de VPN à démontrer notre engagement envers cette plateforme, et nous continuerons à optimiser Lightway et notre logiciel pour nous assurer que les utilisateurs peuvent profiter du meilleur de ce que Snapdragon, Microsoft, et ExpressVPN ont à offrir », a souligné Peter Membrey.

Himmat Bains, chef de produit Desktop Apps chez ExpressVPN, a également exprimé son enthousiasme face aux performances de l’émulateur Prism dans Windows 11 24H2. « Alors que nous avions initialement prévu une application ARM native, les capacités améliorées du dernier émulateur Prism de Microsoft dans Windows 11 24H2 nous ont permis de changer d’approche. Les performances de l’émulateur ont atteint un niveau directement comparable à celui d’une application native. Il était logique pour nous de l’exploiter. Avec cette version, nous sommes ravis d’être à l’avant-garde de la technologie VPN sur les machines basées sur ARM avec Microsoft et Qualcomm et nous attendons avec impatience les innovations que cette collaboration apportera », a-t-il expliqué.

Disponibilité et perspectives pour l’application ExpressVPN ARM64

L’application ExpressVPN ARM64 est désormais disponible en version bêta sur le site officiel d’ExpressVPN ainsi que sur le magasin Windows, avec un lancement complet prévu pour la mi-octobre. Cette disponibilité marque une étape importante pour les utilisateurs de PC Copilot+. Ils peuvent profiter d’un niveau de sécurité et de confidentialité jamais atteint sur les plateformes ARM.

Avec cette approche innovante, ExpressVPN réaffirme son rôle de précurseur dans l’industrie des VPN. Elle veille aussi à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs de la dernière génération de PC Microsoft. Ce lancement pourrait bien redéfinir les standards de la sécurité numérique sur les systèmes ARM pour une protection accrue dans un monde numérique de plus en plus complexe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

