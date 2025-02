J’ai testé les écouteurs Huawei FreeBuds Pro 4 ! Un son de pro sans aucun défaut ?

Les FreeBuds Pro 4 sont les derniers écouteurs sans fil haut de gamme de Huawei. Ce dernier annonce une réduction de bruit active avancée, un son ultra-précis et une autonomie optimisée. Tout semble être au rendez-vous pour une performance haut de gamme.

Ce nouveau modèle arrive sur le marché avec une promesse ambitieuse : une expérience audio premium dans un design élégant et un confort optimal. Mais tiennent-ils réellement leurs engagements en matière de qualité sonore, de réduction de bruit et d’autonomie ? Pour le savoir, je les ai mis à l’épreuve dans toutes les situations pendant plusieurs jours. Voici mon verdict sur ces nouveaux prétendants au titre des meilleurs écouteurs du moment.

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids des écouteurs : 29,1 × 21,8 × 23,7 mm, 5,8 g chacun

: 29,1 × 21,8 × 23,7 mm, 5,8 g chacun Dimensions et poids du boîtier de charge : 46,9 × 65,9 × 24,5 mm, 47 g

: 46,9 × 65,9 × 24,5 mm, 47 g Batterie : 55 mAh pour chaque écouteur et 510 mAh pour le boîtier de charge

: 55 mAh pour chaque écouteur et 510 mAh pour le boîtier de charge Autonomie maximale annoncée : 7 heures d’écoute sans ANC et 5 heures avec ANC

: 7 heures d’écoute sans ANC et 5 heures avec ANC Double haut-parleur : driver dynamique de 11 mm + diaphragme planaire

: driver dynamique de 11 mm + diaphragme planaire Certification : IP54 (uniquement pour les écouteurs)

: IP54 (uniquement pour les écouteurs) Connectivité : Bluetooth 5.2 avec connexion simultanée sur deux appareils

: Bluetooth 5.2 avec connexion simultanée sur deux appareils Capteurs : infrarouge, hall, gyroscope, accéléromètre, capteur osseux et tactile

: infrarouge, hall, gyroscope, accéléromètre, capteur osseux et tactile Accessoires inclus : 7 paires d’embouts en silicone et en mousse à mémoire de forme, un câble de recharge USB-C et un boîtier de charge

Un design raffiné et un confort sur-mesure

Dès l’instant où je les ai sortis de leur boîtier, les FreeBuds Pro 4 m’ont immédiatement rappelé les incontournables AirPods avec leur format à tige et leurs embouts arrondis. Cependant, Huawei ne s’est pas contenté d’imiter. La marque a peaufiné l’expérience avec deux types d’embouts, en silicone et en mousse à mémoire de forme. Ceux-ci sont disponibles en plusieurs tailles, y compris une option XS pour les petites oreilles. Résultat ? Un ajustement impeccable et un confort qui tient la distance, même pendant un footing.

Côté robustesse, ces écouteurs sans fil affichent une certification IP54, ce qui garantit une résistance aux éclaboussures et à la poussière. C’est un véritable atout pour les utilisateurs actifs, même si leur boîtier reste, lui, dépourvu de protection. Mieux vaut donc éviter toute chute dans une flaque ou une immersion accidentelle !

Des commandes intuitives et une autonomie surprenante

La marque Huawei frappe fort en matière de contrôles. Contrairement à de nombreux concurrents qui se contentent du classique tapotement ou de la pression, les FreeBuds Pro 4 ajoutent une troisième option : le glissement. Grâce à cette combinaison, il devient possible de gérer la lecture audio, d’ajuster le volume et d’activer l’ANC directement depuis les écouteurs. Vous n’avez plus à sortir votre téléphone pour accéder à ces réglages. Un vrai plus au quotidien !

L’autonomie, quant à elle, dépasse les attentes. Elle est annoncée à 4,5 heures avec le codec LDAC et la réduction de bruit activée. Lors de mes tests, les écouteurs ont tenu plus de 5 heures et 28 minutes. Une excellente performance pour un format aussi compact ! En prime, la recharge se fait aussi bien via USB-C que sans fil, ce qui ajoute une touche de praticité bienvenue.

Une réduction de bruit efficace… mais perfectible

Si les FreeBuds Pro 4 brillent par leur ANC, celle-ci n’est pas exempte de défauts. Les basses fréquences sont superbement atténuées, ce qui rend les bruits de fond presque inexistants. En revanche, cet équilibre modifié met davantage en avant les médiums et les aigus. Les conversations environnantes deviennent donc plus audibles qu’on ne l’aurait souhaité.

Le mode transparence, lui, offre un rendu naturel, bien qu’un peu artificiel dans les aigus. Un mode spécifique aux voix est aussi disponible pour mieux distinguer les conversations. Toutefois, son efficacité reste en deçà de certaines références du marché. Une bonne isolation donc, mais qui mériterait encore quelques ajustements pour rivaliser avec les meilleurs !

Une qualité d’appel bluffante

S’il y a bien un domaine où les FreeBuds Pro 4 excellent, c’est la gestion des appels. Même en plein vent ou dans un environnement bruyant, le microphone capte la voix avec une clarté impressionnante. Huawei a peaufiné cette technologie. Et bien que les améliorations par rapport à la génération précédente soient subtiles, ces écouteurs restent parmi les meilleurs du marché pour passer des appels sans accroc.

Petit hic toutefois : l’absence d’une commande dédiée pour couper le micro en plein appel. Huawei tente de compenser avec un système de reconnaissance des mouvements de tête pour décrocher ou raccrocher. Cependant, l’utilité réelle de cette fonctionnalité laisse perplexe.

Un son riche, mais un équilibre discutable

Sur le papier, les FreebBuds Pro 4 ont tout pour séduire les audiophiles. Ils possèdent un double haut-parleur associant un driver dynamique de 11 mm et un diaphragme plan pour sublimer les aigus. De plus, ils prennent en charge le codec LDAC pour une qualité audio optimisée sur Android.

Mais en pratique, le rendu sonore divise. Les basses sont bien mises en avant, voire un peu trop, tandis que les médiums sont en retrait. Cela peut donner un son légèrement déséquilibré. D’ailleurs, certaines voix masculines manquent de présence, et les guitares électriques perdent un peu en intensité. En outre, l’égalisation intégrée dans l’application ne corrige pas vraiment ce déséquilibre. Et l’option « Balance » ne fait qu’accentuer le problème. Heureusement, un égaliseur externe permet d’ajuster cela selon ses préférences.

Une expérience optimisée… pour les smartphones Huawei

Les possesseurs de smartphones Huawei bénéficieront de quelques exclusivités bienvenues, comme le codec L2HC, un appairage instantané et une connexion multipoint améliorée. Pour les autres, l’expérience reste fluide et agréable, mais sans ces petites optimisations qui auraient pu faire la différence. Un petit regret pour ceux qui ne sont pas dans l’écosystème de la marque !

