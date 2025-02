Huawei FreeBuds Pro 4 : un son précis et immersif en 24 bits

Huawei dévoile les FreeBuds Pro 4, des écouteurs haut de gamme qui allient technologie avancée, design raffiné et performances audio exceptionnelles. Disponibles depuis le 13 janvier 2025, ils offrent une réduction de bruit AI ultra-performante, un son haute résolution en 24 bits/48 kHz et une gestion intuitive des appels et de la musique. Que ce soit en pleine rue, dans un café bondé ou lors d’un appel en extérieur par grand vent, les FreeBuds Pro 4 garantissent une communication fluide et une immersion sonore inégalée.

Une clarté d’appel inégalée

Huawei dévoile les FreeBuds Pro 4, des écouteurs sans fil haut de gamme pour une expérience audio avancée. Grâce à un algorithme de réduction de bruit AI, ces écouteurs garantissent des appels clairs, même dans des environnements bruyants. Le bruit du vent, des voitures ou des cafés bondés est filtré efficacement pour une communication fluide. Ces écouteurs intègrent des embouts en mousse à mémoire de forme. Ils réduisent les fuites sonores et améliorent l’isolation phonique de 30 % par rapport à la génération précédente. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’une écoute plus immersive et d’un confort optimal.

Une précision sonore exceptionnelle

Les FreeBuds Pro 4 intègrent la technologie Dual-Driver True Sound et un système Digital Cross-Over pour une qualité audio supérieure. Leur unité de pilote dynamique à quadruple aimant de 11 mm garantit une reproduction sonore stable et détaillée. Avec une transmission audio sans perte à 2,3 Mbps, ces écouteurs atteignent une résolution de 24 bits / 48 kHz. Cela offre une clarté exceptionnelle. L’égaliseur professionnel ajustable permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience musicale, avec des modes adaptés à chaque préférence.

Un design raffiné et des fonctionnalités intelligentes

Les FreeBuds Pro 4 ne se contentent pas de performances audio avancées, ils intègrent également des fonctionnalités intelligentes. La commande Head-Motion Controls permet de répondre aux appels par un simple signe de tête. De plus, la fonction Dual Device Connection facilite la transition entre plusieurs appareils sans besoin de jumelage manuel.

La détection Smart Wear Detection interrompt la lecture audio dès que les écouteurs sont retirés et la reprend automatiquement une fois remis en place. Côté design, leur finition Spectrum Silver Strings s’inspire des instruments à cordes et propose trois coloris élégants : noir, blanc et vert. Chaque écouteur est recouvert de six couches de laque protectrice pour un effet brillant et durable. Les Huawei FreeBuds Pro 4 sont disponibles dès maintenant au prix de 199,99 € TTC.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.