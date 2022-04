Beoplay EX : les nouveaux écouteurs haut de gamme de Bang & Olufsen

Beoplay EX, les nouveaux écouteurs de Bang & Olufsen arborent tout ce qu’il y a de mieux dans le domaine des écouteurs true wireless.

Bang & Olufsen affirme sa prédominance sur le marché des écouteurs Bluetooth en dévoilant leurs Beoplay EX. Ces derniers ont un fonctionnement similaire à celui des Beoplay EQ, mais s’en diffèrent par l’esthétique et la qualité sonore.

Bang & Olufsen a opté pour un design optimisant la performance des Beoplay EX

Bang & Olufsen est une société danoise très bien connue sur le marché des écouteurs sans fil. Elle a déjà à son actif plusieurs références réputées au niveau mondial, dont les Beoplay EQ et les Beoplay E8. Mais c’est un article encore plus performant qui vient d’être dévoilé par la firme.

Les Beoplay EX ont un design particulier à tige, comme les premiers AirPods. Cela lui permet de rapprocher au maximum les trois micros de chaque écouteur de la bouche du porteur. La firme a aussi peaufiné la structure de l’embout auriculaire. Cela garantit un meilleur confort et un maintien optimisé sur le long terme.

Ces nouveaux écouteurs de Bang & Olfusen sont recouverts de plastique. Ils intègrent un capteur tactile facilitant son contrôle. Quant au boîtier aux dimensions réduites habillé d’aluminium brossé, il se glisse facilement dans les poches pour vous suivre partout où vous allez.

Des écouteurs tout-en-un haut de gamme

Les Beoplay EX de Bang & Olufsen sont certifiés IP57. Ils attestent de leur étanchéité à la poussière, la transpiration et à l’immersion pendant une demi-heure. Ces nouveaux écouteurs affichent aussi une augmentation nette de la puissance et un rendu sonore détaillé.

Ils tiennent jusqu’à 8 heures si vous n’activez pas la réduction de bruit active dynamique. Dans le cas contraire, l’autonomie baisse à 6 heures.

True wireless, ces écouteurs peuvent être facilement liés avec un smartphone Android et un ordinateur fonctionnant sous Windows 10.

Ces Beoplay EX de Bang & Olufsen vous intéressent ? Vous pourrez bientôt vous en procurer. Elles seront proposées en bleu, en or et en noir respectivement le 5 mai, le 27 mai et en juin prochain à 399 euros chacun.