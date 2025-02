Shokz OpenMeet : le casque adapté pour les open spaces

Lauréat du CES Innovation Award 2025, Shokz OpenMeet redéfinit l’expérience audio professionnelle avec un casque à oreilles libres conçu pour le télétravail, les réunions et les open spaces. OpenMeet offre une qualité sonore exceptionnelle et préserve la conscience de l’environnement. Il allie confort, technologie avancée et autonomie longue durée pour optimiser la productivité au quotidien.

Un confort et une qualité sonore adaptés au travail quotidien

Le Shokz OpenMeet, récompensé par un CES Innovation Award® 2025, est conçu pour les professionnels à la recherche d’un casque à la fois confortable et performant. Avec un poids de seulement 78 g, il se distingue par un arceau en titane souple et cinq points de contact sans pression. Cette conception garantit un confort optimal, même pendant de longues journées de travail. Son design à oreilles libres offre une expérience sonore immersive. Il permet également de rester conscient de son environnement. Idéal pour le télétravail, les réunions ou les open spaces, l’OpenMeet favorise l’interaction. Il offre un son précis et équilibré grâce aux technologies PremiumPitch 3.0™ et DualPitch™.

Clarté des appels et réduction de bruit pour une communication fluide

L’OpenMeet s’impose comme l’outil idéal pour des appels clairs et sans distraction, même dans les environnements les plus bruyants. Grâce aux microphones à réduction de bruit cVc Qualcomm, le casque élimine jusqu’à 98,6 % du bruit ambiant pour une communication fluide et cristalline. De plus, le système LeakSlayer 3.0™ empêche la fuite sonore afin de préserver la confidentialité des échanges dans les espaces partagés. Ces fonctionnalités font de cette casque Shokz un compagnon de choix pour les professionnels. Il assure à la fois performance audio et discrétion.

Autonomie, flexibilité et compatibilité pour une productivité maximale

L’OpenMeet est conçu pour suivre le rythme des journées de travail intenses grâce à une autonomie de 15 heures en écoute et 14 heures en conversation. La recharge rapide permet de récupérer 2 heures de conversation en seulement 5 minutes. Sa connectivité Bluetooth 5.4 garantit une portée sans fil de 30 mètres pour une grande liberté de mouvement. De plus, l’OpenMeet est compatible avec Windows 8+ et macOS 10.15 et versions supérieures. Il assure une connexion rapide à vos appareils. Il peut gérer jusqu’à deux appareils en même temps. Cela facilite le multitâche et la gestion de vos outils professionnels.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

