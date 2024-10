Édition limitée et spéciale : Shokz dévoile l’OpenRun Pro 2 avec Kipchoge

Le célèbre marathonien Eliud Kipchoge s’associe à Shokz pour dévoiler une édition limitée du casque OpenRun Pro 2. Ce modèle co-brandé, disponible en 25 000 exemplaires, coosmbine performance et inspiration pour les passionnés de course à pied.

Shokz et Eliud Kipchoge unissent leurs forces pour la course

Shokz, pionnier des casques à conduction osseuse, et Eliud Kipchoge, légende du marathon, ont dévoilé une nouvelle édition limitée de l’OpenRun Pro 2. Après le succès de leur premier partenariat, ce modèle est spécialement customisé. Il vise à encourager les amateurs de course à pied à se surpasser et de profiter de leur musique préférée.

La collaboration avec Kipchoge, double champion olympique et détenteur du record mondial, reflète l’esprit d’excellence de l’athlète et de la marque. « La musique me motive. Certains jours, quand la course est difficile, elle m’aide à aller de l’avant en oubliant que je suis en train de courir », déclare Kipchoge. Cette affirmation résume bien l’objectif de Shokz : rendre l’expérience sportive plus agréable grâce à une technologie de pointe. Il est disponible en taille standard ou mini. De plus, l’OpenRun Pro 2 co-brandé Eliud Kipchoge est vendu au prix de 199 €. Les amateurs de course à pied peuvent se le procurer dès aujourd’hui sur le site officiel de Shokz.

Une technologie de pointe pour une expérience immersive

L’OpenRun Pro 2, lancé en août 2024, a rapidement su s’imposer comme un produit phare. Grâce à sa technologie DualPitch™, il combine conduction osseuse et conduction aérienne. Les médiums, aigus et graves sont restitués avec une précision inégalée. Cela offre une qualité sonore exceptionnelle. Ce nouveau modèle réduit également les vibrations liées à la conduction osseuse. Ces différents détails améliorent le confort des utilisateurs, même sur de longues distances.

En plus de sa performance audio, le casque bénéficie d’une autonomie de 12 heures. « L’OpenRun Pro 2 est notre produit phare et collaborer avec Eliud Kipchoge pour cette édition spéciale est un véritable honneur », souligne Leon Du, Directeur du marché Europe de Shokz. Avec sa batterie optimisée, une charge rapide de 5 minutes permet de profiter de 2h30 de musique.

Le design de cette édition limitée reflète l’énergie et la résilience d’Eliud Kipchoge et de son équipe, la NN Running Team. Le casque arbore des coloris gris et orange, en écho à la devise de Shokz : « Be Open to Greatness ». Seulement 25 000 exemplaires de ce modèle co-brandé sont disponibles dans le monde. Ce chiffre témoigne de son caractère exclusif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

