Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Le casque à conduction osseuse idéale pour le sport ?

Vous êtes à la recherche d’un casque spécifiquement conçu pour la course à pied ou d’autres activités sportives ? Le Shokz OpenRun Pro 2 pourrait bien être celui qu’il vous faut.

Ce modèle s’impose comme une référence dans la gamme des écouteurs à conduction osseuse. Il promet sécurité et confort en laissant les oreilles dégagées pour rester à l’écoute de votre environnement. Proposé en deux tailles pour convenir à différentes morphologies, il s’adresse à ceux qui veulent profiter de leur musique sans compromettre leur sûreté. Il vise à offrir une bonne performance, même pendant les entraînements les plus intenses. Mais avec un prix assez élevé, le Shokz OpenRun Pro 2 est-il vraiment à la hauteur ? Nous l’avons testé en situation pour voir ce qu’il apporte réellement et ce qui le différencie de ses prédécesseurs.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 16,7 cm de longueur pour 13,6 cm de largeur et 7,5 dm de hauteur

: 16,7 cm de longueur pour 13,6 cm de largeur et 7,5 dm de hauteur Poids : 338 g

: 338 g Technologie de connexion sans fil : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Portée maximale : 10 mètres

: 10 mètres Autonomie annoncée : 12 heures

: 12 heures Charge rapide : 5 minutes pour 2 heures et demie d’autonomie

: 5 minutes pour 2 heures et demie d’autonomie Câble de recharge : USB-C

: USB-C Certification : IP55

Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Design et première impression

Dès qu’on prend en main le Shokz OpenRun Pro 2, on remarque tout de suite son design épuré et son confort. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur, l’OpenRun Pro, avec quelques ajustements subtils. La bande qui passe derrière la tête reste notamment la même, offrant un maintien stable pendant l’effort physique. Concernant la version noire, elle est plutôt discrète, parfaite pour un usage au quotidien. Le modèle orange vif, lui, plaira aux coureurs nocturnes ou à ceux qui cherchent plus de visibilité. Même si le casque sans fil est légèrement plus lourd que son prédécesseur, la différence est à peine perceptible et ne gênera pas la plupart des utilisateurs.

Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Confort et ergonomie

Côté confort et ergonomie, le Shokz OpenRun Pro 2 est vraiment bluffant. Dès qu’on le met, on oublie presque qu’on porte un casque, grâce à son poids plume de seulement 30 grammes qui repose délicatement sur les tempes. Les deux tailles disponibles, mini et standard, permettent de trouver un ajustement parfait, quelle que soit la morphologie. Par ailleurs, les boutons de commande sont bien placés et faciles à utiliser, même en plein effort. Ils permettent de régler le volume ou de changer de piste sans avoir à sortir son téléphone. De plus, avec sa conception ouverte, on reste attentif à ce qui se passe autour de soi, ce qui est rassurant pour la sécurité. Ainsi, il s’agit d’un casque ultra confortable, parfait pour les longues sessions de running.

Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Qualité audio

Le Shokz OpenRun Pro 2 utilise la technologie Dual Pitch, combinant conduction osseuse et haut-parleurs placés près des oreilles. Cette configuration permet de profiter de basses puissantes tout en recevant les aigus et les médiums via des vibrations sur les tempes. Le son est clair et bien équilibré, sans gêner les personnes à proximité. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un casque haut de gamme destiné aux audiophiles, il offre une belle expérience audio, surtout pour un modèle conçu pour le sport. Même en courant dans un environnement bruyant comme les villes, la qualité sonore reste au rendez-vous. Elle fournit une bonne immersion sans perdre de vue les bruits extérieurs, ce qui est un atout pour la sécurité.

Néanmoins, la gestion du bruit du vent à haute vitesse reste encore un défi. Elle rend l’OpenRun Pro 2 inadapté à certaines activités sportives comme le cyclisme rapide. De plus, une légère fuite sonore reste notifiable. Bien que celle-ci soit discrète, certaines personnes proches pourraient entendre le son. Hormis ces deux petits aspects, la qualité audio reste satisfaisante.

Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Application et réglages

L’application Shokz, bien que non indispensable, apporte quelques options pratiques pour personnaliser l’utilisation de l’OpenRun Pro 2. Elle permet notamment de configurer l’égaliseur avec quatre préréglages et de créer deux modes sur mesure selon vos préférences. Vous pouvez aussi gérer facilement la connexion à plusieurs appareils. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous alternez entre votre téléphone et votre montre connectée. La connexion Bluetooth se fait très simplement en maintenant le bouton d’alimentation. Cependant, pour ceux qui aiment ajuster les détails pour des réglages plus fins ou mettre à jour le firmware, l’application devient pratique. Même si vous pouvez très bien vous en passer, elle offre un petit plus pour les utilisateurs exigeants souhaitant personnaliser davantage leur expérience sonore.

Test du Shokz OpenRun Pro 2 : Microphone et autonomie

Le Shokz OpenRun Pro 2 se débrouille plutôt bien en termes de qualité audio pour les appels. Son microphone reste clair, même si on devine que l’on parle via un appareil Bluetooth. Le principal avantage réside dans la possibilité d’entendre l’environnement, ce qui est utile pour les sorties en extérieur. De plus, le casque est certifié IP55, ce qui signifie qu’il résiste bel et bien à l’eau.

Cependant, en milieu bruyant, le volume limité peut rendre l’écoute plus difficile. Côté autonomie, la capacité de la batterie a été améliorée, passant de 140 à 150 mAh. Elle permet ainsi d’atteindre jusqu’à 12 heures d’utilisation, soit deux heures de plus que le modèle précédent. Le casque devient alors un allié de plus en plus idéal pour les longues sessions d’entraînement ou d’utilisation prolongée sans avoir à se soucier de recharger constamment leurs écouteurs.

