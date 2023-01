Bon plan : ce VTT électrique bien équipé est à son plus bas prix !

Même après les fêtes, Decathlon continue son bon plan en proposant un VTT électrique à moins de 1700 euros. Disponible en rouge, le Dakota Fe est vendu à seulement 1 695 euros.

Vous cherchez un vélo électrique avec le meilleur rapport qualité/prix pour vous déplacer sous la neige ? En ce moment, Decathlon propose le vélo électrique Dakota Fe au prix de 1 695 euros. Ce vélo tout terrain offre un maximum de performances pour les parcours sur des terrains exigeants. En outre, il s’équipe de tous les accessoires nécessaires pour vous permettre de faire du vélo en hiver. Vous êtes un aventurier ou passionné de nature, le Dakota FE est le meilleur allié pour vos randonnées.

Bon plan, un VTT électrique au design soigné et bien équipé

Profitez de ce bon plan de Décathlon et offrez-vous le Dakota FE si vous souhaitez faire du vélo électrique pendant l’hiver. En fait, le fabricant de ce vélo électrique a misé sur un design parfait comme le prouve son excellente finition qui fait presque penser à du haut de gamme.

La peinture est parfaite, il n’y a pas de taches ou de zones en relief comme on le constate parfois sur les vélos à prix cassés. En outre, ce modèle est désormais bien équipé. Il intègre des feux (avant et arrière), un garde-boue et un porte-bagage. Autre point important, chaque équipement est de qualité supérieure. Dérailleurs Shimano, pneus Maxxis de la célèbre marque américaine, batteries Samsung… En bref, des composants faits pour durer.

Affrontez n’importe quel chemin en profitant de ses caractéristiques et de son équipement de pointe pour rendre vos randonnées à vélo plus agréables.

Affichage

Pour vous, offre la possibilité de vérifier les diverses informations à tout instant, cet e-bike possède un écran LCD. Ce dispositif permet de choisir parmi les 5 niveaux d’assistance. Il indique également la vitesse, l’odomètre, les informations utiles sur la vitesse. Sans oublier que ce vélo électrique jouit d’un mode « marche » qui permet d’atteindre 6km/h.

Performances du moteur et de la batterie

Le Dakota Urbanbiker comporte un moteur très fiable de 250W construit par UBK Systems, avec un couple de 50N/m. Certes, il ne s’agit pas du VTT le plus puissant au monde, mais pour une utilisation récréative, il suffit amplement.

Ce moteur a été conçu par UBK Systems ce qui garantit un maximum de durabilité et de fiabilité. De plus, il est composé d’un système de commande F.O.C. dernier cri et d’un détecteur P.A.S., ce qui assure une réponse dynamique et très progressive.

La batterie Dakota 250W est l’une des meilleures du marché. Elle a une autonomie de 160 km, une capacité de charge assez folle. La plupart des autres vélos de montagne électriques ont plutôt une autonomie de 50 km ! Concernant le design de cette batterie, elle a été intégrée parfaitement dans le cadre. Cela donne un côté très épuré au vélo et permet surtout une meilleure répartition du poids. La batterie a également l’avantage d’être amovible, ce qui est idéal pour recharger le vélo.

Ne tardez donc pas à passer votre commande. Profitez de ce bon plan pour acquérir ce VTT électrique alliant fonctionnalité, durabilité et puissance.