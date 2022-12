Bon plan : Ce vélo électrique 5 étoiles a crevé son prix !

Decathlon propose son vélo électrique Rockrider Est 500 à moins de 1500 €, un bon plan à ne surtout pas manquer. Ce VTT électrique offre un niveau de puissance comparable à celui de ses concurrents, mais à un coût nettement plus abordable.

Le Rockrider Est 500 est un vélo électrique de Decathlon destiné aux divas en quête de nouvelles aventures. Bien équipé, il les emmènera plus loin et plus vite dans leur quête de plaisir et de liberté. De plus, il permet de gagner un temps précieux lors des trajets quotidiens en évitant le stress des transports en commun. Ce vélo électrique bénéficie d’une remise de -11 %.

Vélo électrique Rockrider d’entrée de gamme pour les femmes

Le Rockrider Est 500 est un vélo électrique semi-rigide spécialement conçu pour les femmes. Il répond aux attentes de celles qui se lancent dans la pratique du VTT ou de toutes celles qui recherchent un vélo idéal pour des randonnées variées.

Ce nouveau Rockrider Est 500, se compose d’un tout nouvel écran de contrôle et d’un nouveau moteur électrique. De quoi offrir des performances supérieures à la moyenne et un confort amélioré dans toutes les conditions.

Comme son prédécesseur, il reprend le même cadre en aluminium, bien poli et fini dans ses tons noirs et bleus. Le vélo semble lourd à première vue, en raison de ses roues massives et de son cadre assez épais. Pourtant, ce n’est pas le cas, car ce VTT électrique ne pèse que 23 kg, ce qui reste dans la norme pour un vélo électrique. À seulement 1 499 €, ce vélo électrique constitue un bon plan à ne surtout pas rater.

Un nouvel écran de contrôle : une évolution majeure

L’écran de contrôle constitue l’une des principales évolutions de ce Rockrider Est 500. Bien qu’il soit basique en permettant au cycliste de visualiser des informations, il diffère fortement de ceux des VTT électriques traditionnels.

Dans cette version, Decathlon a décidé de supprimer le port USB qui était intégré à côté de l’écran de contrôle du premier modèle. Ainsi, les utilisateurs ne pourront plus recharger leur smartphone tout en conduisant leur VTT. En effet, sur l’ancien modèle, les utilisateurs avaient des problèmes d’infiltration d’eau, qui provenaient principalement du port USB. Ce nouvel écran reste basique, mais fiable.

Rockride Est 500 : un vélo électrique au système de freinage efficace

Un bon cadre ne suffit pas à faire un VTT à assistance électrique de qualité. Le choix des équipements se révèle essentiel et sur un modèle d’entrée de gamme. Entre des freins à disque hydrauliques d’entrée de gamme et des freins à disque mécaniques évolués, Decathlon a décidé d’opter pour la seconde option.

Pourtant, les performances des deux types de freins sont assez similaires, mais uniquement sur sol sec. Mais la sensation de freinage progressif diffère beaucoup de celle des freins à disque mécaniques avancés.

Une motorisation en adéquation avec son prix

Le moteur de 250W a été développé en partenariat avec la société chinoise Vision. Se trouvant dans le moyeu arrière, il offre un couple de 42 Nm. Cela suffit pour surmonter quelques bosses sur le parcours, mais un peu limité pour une pratique « All Mountain » où les exigences techniques seront plus importantes. Reste que la différence de prix est là ! Acheter un VTT électrique d’entrée de gamme pour une utilisation intensive ne constitue pas le bon choix.

Le capteur de couple fait partie des améliorations majeures de ce vélo. Ce contrôleur de couple a été modifié par rapport au modèle précédent. Ce capteur a été étudié et conçu par Decathlon dans son usine de Dieppe. La modification vise à améliorer les performances du moteur afin qu’il offre une sensation plus naturelle.

Autonomie : un vélo électrique à la hauteur de ses promesses

Rockrider Est 500 intègre une batterie composée de cellules LG de 420 W. Cette dernière offre des performances correctes pour un vélo électrique de ce prix. Cette autonomie varie en fonction du type de route et de la morphologie de chaque cycliste. Toutefois, l’autonomie varie fortement en fonction des niveaux d’assistance. Sur les trois niveaux d’assistance, les deux premiers permettent d’atteindre 70 km d’autonomie lors d’un déplacement en ville.

Vous êtes en quête d’un bon plan pour acquérir un meilleur vélo électrique pour vous accompagner où que vous soyez ? Alors le Decathlon Rockrider Est 500 est celui qu’il vous faut. Il s’agit d’un modèle puissant proposé à moins de 1500 €, ce qui est relativement bas. Celui-ci peut être réglé en plusieurs fois selon les possibilités de chacun. En l’achetant, on peut également bénéficier d’une aide de l’État.