[BON PLAN] – Profitez d’une réduction de 11% sur l’écoute bébé Babyphone Vidéo de Philips

Découvrez la tranquillité d'esprit ultime avec le Babyphone Vidéo Philips Avent. C'est l'outil indispensable pour tous les parents souhaitant garder un œil sur leur bébé tout en bénéficiant d'une connexion privée et sécurisée. Tirez parti de cette promotion, obtenez votre Babyphone Vidéo avec une réduction exclusive de 11%.

Une offre à ne pas manquer

Saisissez cette opportunité exceptionnelle pour rester connecté à votre bébé, de jour comme de nuit. Grâce à cette promotion spéciale, profitez de 11% de réduction. Obtenez ce dispositif indispensable au bien-être de votre enfant pour seulement 129,99 euros au lieu de 146,07 euros.

De plus, facilitez votre achat avec l'option de paiement en 4 fois sans frais. Tout à fait juste, c'est le moment parfait pour intégrer la tranquillité d'esprit et la sécurité dans votre quotidien familial. Agissez maintenant pour une paix d'esprit inestimable.

Les éléments clés du Babyphone Vidéo Philips Avent

Technologie de connexion avancée

Cet écoute-bébé vidéo numérique est équipé de la technologie A-FHSS. Il garantit une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Cette technologie adaptative de saut de fréquence réduit les interférences et assure une qualité sonore cristalline. Vous pouvez ainsi écouter chaque gigotement, chaque souffle, assuré que la liaison entre vous et votre enfant est sûre et privée.

Vision nocturne ultra nette

Avec la fonction de vision nocturne infrarouge intégrée, surveillez votre bébé même dans l'obscurité la plus complète. L'écran LCD couleur de 2,7 pouces offre une image claire et nette de votre enfant. Cela vous permet de le voir dormir en paix ou de le surveiller pendant ses jeux. Ne perdez jamais de vue ce qui est important, jour et nuit.

Écologie et autonomie

Optez pour le mode éco pour diminuer la consommation d'énergie lorsque le calme règne dans la chambre de votre bébé. Ce mode intelligent désactive les transmissions inutiles tout en maintenant le lien avec votre enfant. Il vous permet également de maintenir en permanence une connexion sécurisée avec votre bébé jusqu'à 10 heures d'autonomie.

Ce dispositif est non seulement bon pour l'environnement, mais aussi parfait pour les parents actifs et mobiles.

Toujours connecté à votre bébé

Restez informé de la connexion avec votre enfant grâce aux alertes de portée et de niveau de batterie de l'unité parent. Avec une portée allant jusqu'à 300 mètres en extérieur et 50 mètres en intérieur, vous avez la liberté de vous déplacer dans votre maison ou votre jardin tout en restant connecté.

La fonction répondre à bébé vous permet également de communiquer directement avec votre enfant par le simple toucher d'un bouton.