[BON PLAN] – Offre exclusive sur la machine à café Ariete Espresso Vintage 1389

Vous êtes amateur de café ? Réjouissez-vous ! La promotion sur la machine à café Ariete Espresso Vintage 1389 vous donne une chance de rehausser votre expérience caféinée quotidienne à petit prix. Profitez de cette offre exceptionnelle pour faire entrer dans votre vie le goût authentique de l’Italie.

Une offre à ne pas rater

Éveillez vos sens et transformez chaque matinée en une expérience caféinée exceptionnelle avec l’Espresso Ariete Vintage 1389. Cette machine à café coûte actuellement 134,90 euros au lieu de 142 euros. Ne ratez pas cette chance unique de parfaire vos rituels du matin. Elle offre une touche d’élégance et de saveur, le tout à un prix défiant toute concurrence.

Bénéficiez d’une modalité de paiement flexible

Certes la qualité a un prix, mais cela ne devrait pas peser sur votre budget. Heureusement, vous pouvez bénéficier d’une modalité d’achat intéressante avec la machine à café Ariete Espresso Vintage 1389. En fait, il est possible de répartir le paiement en quatre versements de 34,50 euros. De plus, en cas de non-satisfaction, vous pouvez retourner la commande sous un délai de 30 jours.

Pourquoi choisir l’Expresso Ariete Vintage 1389 ?

L’Ariete 1389 est synonyme de qualité et de style. Cette machine dispose de lignes douces, de couleurs délicates et de finitions précieuses. Cela apporte une touche rétro chic à votre cuisine. A part son design élégant, elle est facile à utiliser. Le plateau d’égouttage amovible et le réservoir d’eau de 0,9 litre sont faciles à nettoyer.

Un café comme vous l’aimez

Cette machine est une porte ouverte sur un monde où le café est roi. Vous avez la possibilité de choisir entre le café en poudre et les dosettes ESE grâce au porte-filtre versatile. Ce dernier est équipé d’un filtre 4/2 tasses et d’un filtre à dosettes ESE.

L’Ariete 1389 est doté d’une chaudière en aluminium de 850 watts et d’une pompe à pression de 15 bars. Cela vous garantit un espresso corsé et crémeux, aux arômes intenses et parfumés. De son côté, le cappuccinateur intégré vous permet de préparer une mousse de lait onctueuse.

