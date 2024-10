Uptobox a dernièrement fait beaucoup parler de lui. Le blocage ou la censure du site pour la France a fait des vagues parmi les nombreux utilisateurs. Il est en effet apprécié par beaucoup pour ses fonctions, notamment pour sa simplicité et sa rapidité. Les récentes restrictions ont grandement compliqué l’accès au site. Je vous explique en détail comment les contourner, mais vous propose également d’essayer d’autres alternatifs encore fonctionnels.

Qu’est-ce que Uptobox ?

Il s’agit d’un service en ligne qui a permis à des milliers d’utilisateurs de gérer toutes sortes de fichiers. Il fournit une solution simple permettant d’héberger, stocker et partager une grande variété de contenus numériques. Les utilisateurs téléchargent souvent des films, séries et autres médias qui peuvent ensuite être partagés grâce à un lien direct.

Uptobox offre donc diverses fonctionnalités pensées pour maximiser l’efficacité. Il y a, par exemple, un système de file d’attente pour les téléchargements multiples. Cela rend le processus plus fluide comparé à certains concurrents. De plus, avec une capacité de stockage élevée, Uptobox répond aux besoins des utilisateurs exigeants.

Qu’est-il arrivé à cette plateforme ?

Uptobox a perdu l’accès à certains de ses serveurs, ce qui a lourdement restreint l’accès aux fichiers hébergés sur la plateforme. Selon nos confrères du Journal du Geek, cette incapacité à accéder aux serveurs pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d’abord, la pression des autorités françaises pour lutter contre le piratage numérique a mené à des blocages de services, et même à des opérations policières. Le message officiel des éditeurs de la plateforme à propos de cela est encore visible sur Twitter. En accédant au site via son URL https://uptobox.com/, vous tomberez également sur celui-ci.

A noter que ces mesures n’ont pas seulement affecté les utilisateurs, mais aussi l’infrastructure d’Uptobox elle-même. Elles rendent de nombreux fichiers stockés dans les serveurs totalement inaccessibles. En réaction, de nombreux utilisateurs se tournent vers des alternatives ou utilisent un VPN pour contourner les restrictions.

Blocage justifié par le non-respect des droits d’auteur

Le blocage d’un site comme Uptobox est principalement dû à la non-conformité du site aux lois françaises sur les droits d’auteur. En hébergeant du contenu protégé par des licences d’exploitation et des copyrights, la plateforme oblige diverses institutions à agir. Les autorités françaises ont finalement choisi d’interdire complètement son accès depuis tout le territoire. Ces mesures cherchent à freiner le partage illicite de contenu médiatique. Elles sont en faveur des droits des créateurs originaux.

Outre la France, plusieurs pays, dont les États-Unis ont imposé des restrictions sévères sur l’accès à Uptobox. Dans l’Hexagone, les fournisseurs d’accès internet (FAI) Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR coopèrent en bloquant la plateforme. Les FAI s’assurent ainsi qu’aucun utilisateur ne pourra accéder librement au contenu illégalement téléversé. La législation française prévoit aussi des sanctions pénales pour les récalcitrants qui contournent ses mesures.

Peut-on essayer de contourner les blocages d’Uptobox ?

Malgré ces restrictions, diverses méthodes existent tout de même pour accéder à Uptobox de manière légale et sécurisée. Nous allons explorer ces solutions en profondeur pour vous aider à retrouver l’utilisation complète de ce service.

Utilisation d’un VPN

L’une des solutions les plus populaires pour contourner les blocages est le recours à un VPN (Virtual Private Network). Cet outil camoufle votre adresse IP réelle, en la remplaçant par celle fournie par le serveur VPN. Cela permet non seulement de masquer votre emplacement, mais aussi de chiffrer vos données, en ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. Notez toutefois qu’utiliser un VPN ou changer les DNS peut affecter les performances de votre connexion internet. Les services gratuits ou de qualité médiocre risquent alors de ralentir le téléchargement des fichiers.

Choisissez donc une option payante réputée pour garantir vitesse et stabilité optimales lors de l’utilisation d’Uptobox. Ainsi, pour employer un VPN, commencez par choisir un fournisseur fiable, tel que NordVPN ou ExpressVPN. Une fois que vous êtes inscrit, téléchargez et installez l’application sur votre appareil. Connectez-vous ensuite à un serveur situé dans une région où Uptobox n’est pas bloqué. Cela peut être un serveur situé hors de France. Vous pourrez alors naviguer et utiliser Uptobox sans restriction.

Changer les DNS

Changer les serveurs DNS (Domain Name System) de votre réseau domestique constitue une alternative à l’utilisation d’un VPN. Par défaut, votre FAI définit automatiquement les paramètres DNS, ce qui peut restreindre l’accès à certains sites. En modifiant manuellement ce paramètre, optez pour des serveurs DNS publics comme ceux de Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) ou OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220).

Accédez aux réglages réseau de votre ordinateur ou routeur, trouvez l’option correspondante aux DNS, et remplacez les adresses actuelles par celles indiquées ci-dessus. Validez les modifications, puis redémarrez votre appareil. En naviguant vers Uptobox, ces nouveaux serveurs permettront d’éviter toute forme de blocage imposée par votre FAI.

Uptobox bloqué ? Voici le meilleur Sous la pression des ténors de l’industrie cinématographique et des autorités françaises, les fournisseurs d’accès à Internet bloquent les sites de téléchargement ou de streaming gratuit. Que faire si vous souhaitez quand même y accéder ? C’est assez simple : Installez un VPN comme NordVPN.

comme NordVPN. Lancez et paramétrez correctement le VPN.

Sélectionnez un serveur situé dans un pays moins regardant sur le droit d’auteur.

Accédez librement au site de votre choix. Essayer NordVPN gratuitement Alternatives à Uptobox pour partager ou télécharger des films

Pour beaucoup, Uptobox était une ressource clé pour le téléchargement direct, notamment de films. Les perturbations récentes ont poussé les utilisateurs vers d’autres sites similaires, connus pour leur vaste catalogue et leur facilité d’utilisation. Voici quelques solutions de rechange figurant parmi les plus partagées par les internautes :

Extreme-down.al figure parmi les plateformes renommées pour le partage de films. Sa bibliothèque contient une large variété de contenus, allant des classiques aux nouveautés. Le site reste opérationnel malgré les pressions, et est souvent mis à jour pour assurer l’accès aux films les plus récents.

eMule-Island est une autre référence pour le téléchargement de films. Bien que le site soit sous constante surveillance, il continue de fournir une alternative robuste grâce à ses liens directs et son forum communautaire actif qui partage des astuces pour naviguer efficacement sur la plateforme.

Wawacity offre un accès à une multitude de films ainsi qu’à des séries TV. Le site est structuré de manière à permettre une navigation aisée, et son moteur de recherche puissant aide à rapidement trouver du contenu spécifique. Wawacity reste une alternative forte en raison de sa résilience aux blocages gouvernementaux.

Catalogue.darkino2.top se distingue par une vaste gamme de films disponibles en différentes qualités vidéo. Malgré sa relative nouveauté, le site gagne en popularité grâce à son interface épurée et une fréquence de mise à jour élevée, répondant aux attentes des cinéphiles.

Wawa down maintient une base d’utilisateurs fidèles grâce à sa large collection de films et émissions de télévision. Chaque fichier est accompagné de descriptions détaillées et de critiques, aidant les utilisateurs à prendre de bonnes décisions avant de télécharger.

Les espaces de stockage gratuits

Spécialiste du file hosting, les services tels que Mega et Zippyshare servent d’alternatives viables pour le stockage et partage de fichiers volumineux.

Mega.nz est une option populaire pour le stockage et le partage de fichiers. L’un de ses principaux avantages est son cryptage solide, garantissant que vos fichiers sont sécurisés. Mega.nz offre également un espace de stockage gratuit initial de 50 Go. Ce qui permet aux utilisateurs de commencer sans frais. Son interface utilisateur est conviviale, simplifiant le processus d’upload et download. Ses versions premium proposent de davantage profiter de plus grands espaces et vitesses accrues.

Zippyshare demeure aussi gratuit, mais limite néanmoins la taille des fichiers uploadés à 500 Mo. Idéal pour petits documents et vidéos, ce plafond peut devenir gênant pour contenus lourds. Sa large communauté assure accessibilité constante et rapide grâce à divers miroirs disponibles via simples recherches internet.

Osez des prestataires haut de gamme !

MediaFire assortit son offre gratuite de publicité, contrepartie non négligeable. Ses prestations permettent jusqu’à 10 Go gratuits et les options payantes assurent la suppression immédiate des files d’attente.

Rapidgator, quant à lui, offre similitudes fonctionnelles, codecs variés et extensions aux formats variés étant supportés. Adopter l’un ou l’autre dépendra certainement des considérations personnelles, chaque alternative proposant des arguments convaincants attirant des utilisateurs mondiaux désireux de réduire la complexité des importations, partages et diffusions numériques promptes.

Que dites-vous de télécharger des films et séries sans passer par Uptobox ? Êtes-vous préoccupé par les risques associés au streaming gratuit. Vous avez raison. Ces plateformes regorgent de logiciels malveillants ou de virus et de virus en tout genre. Au lieu de vous compliquer la tâche avec un VPN, un antivirus et un bloqueur de pop-ups publicitaires, vous devriez envisager une solution ultime. CleverGet vous offre : Une très large Compatibilité. Avec CleverGet, vous pouvez télécharger des films à partir de plus de 1000 sites web et réseaux sociaux, y compris YouTube.

Avec CleverGet, vous pouvez télécharger des films à partir de plus de 1000 sites web et réseaux sociaux, y compris YouTube. Téléchargements de haute qualité . Les films téléchargés avec CleverGet ont une résolution allant jusqu’à 8K.

. Les films téléchargés avec CleverGet ont une résolution allant jusqu’à 8K. Téléchargements simultanés. Cet outil permet de combiner le download de plusieurs films pour gagner du temps et épargner vos ressources.

Expérience sans publicité . Cette solution ultime supprime automatiquement les publicités pour un visionnage sans prise de tête.

. Cette solution ultime supprime automatiquement les publicités pour un visionnage sans prise de tête. Large gamme de formats. Puisque vous voulez visionner vos films et séries depuis différentes sortes d’appareils, sachez que CleverGet gère la sortie vers des formats tels que MP4, AVI, MKV et autres WebM, etc. J’essaie CleverGet gratuitement

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn