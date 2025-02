Bon plan : La Ninebot F2 Plus E, une trottinette électrique avec 55 km d’autonomie à -50€ !

La trottinette électrique Ninebot F2 Plus E est un bon plan à saisir en ce moment chez Intersport. Avec une puissance de 800 W et une autonomie allant jusqu’à 55 km, elle promet efficacité et confort. Actuellement en promotion, elle est proposée à 549,99 euros. Elle offre donc un excellent rapport qualité-prix pour une conduite sécurisée et agréable.

Une performance adaptée à tous les trajets

Pourquoi la Ninebot F2 Plus E est-elle un bon plan ? Et bien, elle s’équipe avant tout d’un moteur brushless de 400 W nominal (800 W en puissance maximale). Ceci la rend capable de grimper des pentes jusqu’à 20 % avec une charge de 75 kg. Avec sa vitesse maximale de 25 km/h, cette trottinette en vente chez Intersport est également idéale pour les déplacements quotidiens ou les sorties en extérieur. De plus, son système de freinage à disque avant et électronique arrière assure une réactivité optimale et une conduite stable.

Le bon plan F2 Plus E Ninebot dispose aussi de pneus tubeless de 10 pouces avec une couche de gelée. Cela réduit le risque de crevaison et maintient un confort de conduite sur des routes accidentées. Son algorithme de contrôle électronique TCS (Traction Control System) garantit la stabilité du véhicule, même dans des conditions glissantes. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une sécurité supplémentaire.

Autres fonctionnalités pratiques du bon plan F2 Plus E

Le design de cette trottinette électrique maximise en outre la sécurité du conducteur. Elle intègre des clignotants avant et arrière, des feux à LED non éblouissants ainsi qu’un feu de freinage pour une visibilité accrue. Mais ce n’est pas tout ! Ses réflecteurs certifiés E-MARK permettent de rouler en toute sécurité, même dans l’obscurité. Quant à son écran LED, il est facile à lire et affiche en temps réel des informations sur la vitesse, le mode de conduite et le niveau de la batterie.

La Ninebot F2 Plus E, bon plan chez Intersport, dispose d’un système de gestion de l’énergie BMS. Il optimise l’autonomie de la batterie et protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Le pliage en deux étapes permet par ailleurs de ranger facilement la trottinette dans un coffre de voiture ou de la transporter dans les transports en commun. Aussi, la connexion Bluetooth via l’app permet de surveiller l’état et de localiser l’objet avec Apple Find My.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn