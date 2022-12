Bon Plan : Decathlon dézingue le prix de ce vélo électrique très robuste

Le vélo tout chemin électrique RIVERSIDE 500 E GRIS est actuellement en promo chez Decathlon, un bon plan à ne pas rater. Profitez de ce bon plan et offrez-vous un appareil écologique et économique pour circuler en ville en toute simplicité.

Les transports publics sont désormais remplacés par le vélo électrique. Non seulement cette solution vous évite les bouchons et les difficultés liées aux transports en commun (bus, RER, tramway ou métro), mais permet également d’économiser du carburant tout en contribuant à la protection de la planète. Chez Décathlon, le RIVERSIDE 500 E GRIS coûte 999 euros au lieu de 1 299 euros. En l’achetant, vous bénéficiez de 300 euros d’économies supplémentaires avec Décathlon.

Présentation du Riverside 500 E

En promo chez Decathlon, le Riverside 500 E de Decathlon est un excellent bon plan si on veut un vélo à assistance électrique polyvalent, destiné à une pratique orientée plus tout terrain. Elle reprend les grandes lignes du design et de la géométrie de la Riverside 500. Elle se caractérise néanmoins par un cadre spécialement adapté pour supporter une batterie sur son tube diagonal.

Le Riverside 500 E vise une position de conduite plus détendue que sur un vélo de montagne. La géométrie de son cadre évite ainsi de se retrouver trop penchée vers le guidon. Un cintre semi-relevé avec des poignées ergonomiques permet de maintenir une posture relativement détendue. Ce Riverside est équipé d’une selle artisanale Btwin Ergofit Trekking 500 qui offre une assise très satisfaisante. Ce VTC repose sur des pneus CST Tir et comprend une béquille fixée au niveau du pédalier et qui offre une bonne stabilité.

En matière de freinage, vous pouvez compter sur le système hydraulique Tektro TKD avec des étriers à double piston et des disques de 160 mm à l’avant et à l’arrière. Afin de respecter la réglementation en vigueur, Decathlon équipe ce VAE de feux avant et arrière.

Riverside 500 E sur la route

À moins de 1000 euros avec ce bon plan, ce vélo électrique Decathlon Riverside 500 E utilise un moteur de moyeu de roue arrière. Celui-ci offre 250W de puissance et 42 Nm de couple pour nous aider à grimper sans trop de peine. Par ailleurs, ce moteur est suffisamment silencieux pour ne pas perturber les balades en campagne.

Contrairement à certains vélos électriques d’entrée de gamme qui n’utilisent qu’un capteur de rotation, le Riverside 500 E dispose d’un capteur de couple. Cette dernière permet de mesurer la force appliquée sur l’axe de la pédale.

Trois niveaux d’assistance permettent de choisir le niveau d’effort que vous souhaitez fournir. Par exemple, vous pouvez utiliser le niveau 1 ou 2 pour les routes plates et réserver le niveau 3 pour les pentes les plus raides. Des boutons « plus » et « moins » de l’ordinateur de bord permettent de modifier le mode d’assistance.

Autonomie du vélo électrique

La batterie du Riverside 500 E semble occuper la majeure partie de la longueur du tube diagonal. En mode d’assistance électrique 3, le Riverside 500 E offre généralement une autonomie d’environ 50 km, ce qui permet d’effectuer un certain nombre de montées en cours de route. Il s’agit d’une performance relativement bonne pour une batterie d’une telle capacité. Une telle performance peut être attribuée à l’assistance progressive et à la dynamique globale du vélo électrique. Pour recharger la batterie, un chargeur 36V délivre 4A, ce qui permet de recharger complètement la batterie en 3 h 30 environ.

Outre la promo de Decathlon, ce vélo électrique bénéficie d’une prime écolo, un programme qui prévoit de rembourser une partie de l’achat, pour un bon plan encore plus alléchant. En effet, le recours à un vélo électrique fait partie des gestes à privilégier pour réduire son empreinte carbone.