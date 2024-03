[BON PLAN] – 50 euros de remise sur le Huawei MateBook D 16

Découvrez la combinaison parfaite de performance et de portabilité avec le Huawei MateBook D 16. Profitez de cette offre unique pour acquérir un ordinateur haut de gamme équipé des dernières technologies.

La puissance à prix promo !

Découvrez le nec plus ultra de la mobilité et de la performance avec le Huawei MateBook D 16, actuellement disponible à un prix exceptionnel grâce à une réduction de 7%. Saisissez-le à seulement 699,99 euros au lieu de 749,99 euros.

Facilitez votre achat sans peser sur votre budget grâce à cette option de paiement en quatre fois. Répartissez le coût de cet ordinateur portable en quatre versements égaux, sans frais supplémentaires, pour une gestion financière plus aisée. N'hésitez plus et saisissez cette offre promotionnelle dès maintenant.

Le Huawei MateBook D 16, plongez dans ses détails !

Légèreté et puissance

Cet ordinateur portable défie les standards avec son écran FullView de 16 pouces intégré dans un corps aussi léger qu'un modèle de 15 pouces. Il est parfait pour les professionnels et les étudiants en déplacement. Le Huawei MateBook D 16 combine une portabilité sans pareil et une performance robuste grâce à son processeur Intel Core i5 de 12e génération.

Expérience utilisateur optimisée

Profitez d'une productivité sans précédent avec le clavier numérique astucieux du MateBook D 16. Cela vous permet de saisir des données et de naviguer avec une facilité inégalée. La technologie Super Device révolutionne la façon dont vous travaillez et interagissez avec vos appareils.

Connectivité et autonomie supérieures

Restez connecté où que vous soyez avec l'antenne Metaline Huawei et une portée impressionnante de 270 mètres. De plus, avec une batterie de 56 Wh, bénéficiez d'une autonomie prolongée qui vous accompagne toute la journée, que ce soit pour des réunions, des cours ou des moments de détente.

Design élégant et fonctionnalités innovantes

Le MateBook D 16 ne se contente pas d'offrir des performances exceptionnelles. Il brille également par son design élégant et son ensemble de fonctionnalités, y compris un lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue et une carte graphique intégrée pour un rendu visuel impeccable. Profitez d'une machine qui répond à tous vos besoins.

Avec la réduction de 7%, le Huawei MateBook D 16 est maintenant plus accessible que jamais. Profitez de cette offre limitée pour enrichir votre expérience numérique avec un appareil qui allie beauté et cerveaux. Commandez maintenant et prenez une longueur d'avance dans le monde de la technologie.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.