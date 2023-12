Acer sort un ordinateur portable d’une performance monstrueuse

Acer annonce son nouvel ordinateur portable Swift Go 14. Ce dernier est doté de processeurs Intel Core Ultra et de fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA). Avec une sortie prévue en décembre, ce modèle promet une expérience optimisée pour les étudiants, les professionnels et les créateurs.

Des Performances de nouvelle génération avec les processeurs Intel Core Ultra 7

L’Acer Swift Go 14 tourne avec le processeur Intel Core Ultra 7 155H qui assure des performances de pointe. Avec une plateforme homologuée Intel Evo Edition, cet ordinateur portable offre une charge rapide et une autonomie de batterie jusqu’à 12h30. Les processeurs Intel Ultra Core série H, avec Intel AI Boost et le GPU Intel Arc intégré, fournissent des performances optimisées tout en maintenant une efficacité énergétique exceptionnelle. La compatibilité avec Intel Unison permet une expérience fluide entre Windows 11 et les produits Android ou iOS.

Expériences enrichies grâce aux dernières fonctionnalités de l’IA

Le Swift Go 14 intègre des fonctionnalités IA pour améliorer la vidéoconférence, la webcam QHD 1440p étant plus réactive et écoénergétique. Acer PurifiedVoice supprime les bruits de fond, et Acer PurifiedView offre des fonctionnalités telles que le flou d’arrière-plan et la correction du regard. La nouvelle fonction Acer QuickPanel facilite la configuration des solutions de visioconférence. Acer AlterView utilise des cartes de profondeur générées par l’IA pour transformer des images 2D en fonds d’écran animés.

Un design léger remarquable et un écran OLED

Avec un châssis en aluminium pesant seulement 1,32 kg et 14,9 mm d’épaisseur, l’Acer Swift Go 14 est idéal pour les utilisateurs en déplacement. Le pavé tactile écoresponsable OceanGlass offre une plus grande surface de défilement. Ce clavier est fabriqué à partir de plastique recyclé collecté en milieu marin. L’écran OLED de 14 pouces propose une résolution allant jusqu’à 2,8K, des couleurs éclatantes avec 100 % de DCI-P3. Il inclut la certification VESA Display HDR™ True Black 500, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Prix et disponibilité

L’Acer Swift Go 14 sera disponible en région EMEA à partir de décembre, au prix de 1 199,00 euros TTC. Acer offre ainsi un produit polyvalent alliant puissance, légèreté et fonctionnalités IA avancées pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.