[BON PLAN] – Economisez 300 euros sur la barre de son LG SC9S

Découvrez une révolution sonore avec la barre de son LG SC9S de la marque LG. Conçu pour offrir une expérience audio immersive, ce système haut de gamme intègre des technologies avancées qui promettent un son de qualité exceptionnelle.

Une baisse de 300 euros à ne pas rater !

Maintenant, la barre de son LG SC9S est à un prix irrésistible de 499 euros au lieu de 799 euros. Profitez d’une réduction de 300 euros et faites l’acquisition de ce bijou audiophile, le tout accompagné d’une éco-participation symbolique de 0,5 euros. C’est une opportunité à ne pas manquer pour les amateurs de son de haute qualité.

Livraison à domicile offerte

La promotion ne s’arrête pas à la baisse de prix. On vous offre également la livraison à domicile gratuite pour la barre de son LG SC9S. Profitez du confort de recevoir votre achat directement chez vous, sans frais supplémentaires. Ainsi, vous pouvez commencer à vivre une expérience sonore exceptionnelle dès que possible, sans vous soucier des détails logistiques.

Garantie 2 ans extensible

La qualité de la barre de son LG SC9S est la priorité. Et c’est pourquoi on offre une garantie de 2 ans pour vous assurer une utilisation sans souci.

De plus, vous avez la possibilité d’étendre cette garantie à 5 ans pour seulement 79,99 euros supplémentaires. Optez pour cette extension pour une tranquillité d’esprit maximale et profitez de votre investissement en toute confiance.

Pourquoi choisir la barre de son LG SC9S ?

Une puissance sonore époustouflante

La barre de son LG SC9S offre une puissance sonore de 400 Watts RMS. Avec 9 haut-parleurs, les technologies Dolby Atmos, DTS X et Hi-Res audio sont intégrées pour une restitution sonore en trois dimensions. Cela délivre un son d’une qualité exceptionnelle. Plongez-vous dans un univers sonore inédit grâce à ces technologies de pointe.

Équipement complet pour une expérience cinématographique à domicile

La barre de son LG SC9S est accompagnée d’un caisson sans fil pour des basses profondes et percutantes. Pour une immersion sonore encore plus poussée, des enceintes arrières sont disponibles en option. De plus, le kit de fixation pour le mur est fourni. Ce dernier permet une installation facile et élégante dans votre espace.

Connectivité avancée

Avec des fonctionnalités telles que HDMI CEC, HDMI Arc, entrée optique et la connectivité Bluetooth, la barre de son LG SC9S offre une compatibilité étendue avec vos appareils. Profitez du contrôle total avec la télécommande de votre télévision via HDMI CEC et minimisez les câbles grâce à HDMI Arc. La connectivité AirPlay et Bluetooth ajoute une touche de modernité pour partager sans fil vos contenus multimédias.

Consommation énergétique optimisée

Alliant performance et efficacité énergétique, la barre de son LG SC9S propose une consommation de 37,0 W en fonctionnement et seulement 0,5 W en veille. Le caisson, avec une consommation de 38,0 W en fonctionnement, maintient une consommation en veille de 0,5 W. Une solution éco-responsable pour des performances sonores sans compromis.

Contenu du carton

Livré avec une télécommande, des piles, un cordon d’alimentation, un support de fixation murale et un câble HDMI, le contenu du carton de la barre de son LG SC9S est complet. Les dimensions compactes de l’enceinte et du caisson permettent une intégration discrète dans votre espace de divertissement.

Ne ratez pas cette occasion unique de transformer votre expérience audio avec la barre de son LG SC9S. Commandez maintenant et laissez-vous emporter par un son exceptionnel à un prix exceptionnel !