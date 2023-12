Amazon Alexa : Plus qu’assez des suggestions mal placées ? Voici comment la désactiver !

Quelles sont les suggestions pour désactiver Amazon Alexa de votre terminal ? Découvrez les étapes à suivre pour ne plus recevoir des suggestions qui ne vous intéressent pas dans ce qui suit !

Tout le monde adore Alexa, l’assistant virtuel qui est censé nous faciliter la vie ! C’est certainement pour cette raison qu’Amazon a décidé de l’introduire sur son immense boutique en ligne afin d’aider ses utilisateurs. Sauf que, la plupart du temps, Alexa n’est pas d’une grande aide. Il se transforme même en une véritable gêne. Arrivée à ce stade, la seule solution c’est le désactiver, mais cela n’est pas du tout donné. Alors, afin de vous aider, voici nos suggestions pour désactiver Amazon Alexa tout en protégeant votre vie privée et vos données sensibles !

Désactiver à partir des paramètres

Parmi les nombreuses suggestions, la manière la plus simple et la plus rapide pour désactiver Amazon Alexa c’est les paramètres. Pour cela, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous dans le menu, ouvrez l’application « Alexa »

Recherchez les paramètres dans le coin supérieur gauche du menu. Cliquez dessus.

Recherchez le compte Alexa et appuyez dessus.

Rendez-vous dans l’option « Confidentialité d’Alexa » dans la section du menu et cliquez dessus.

Expliquez à Amazon, à partir d’Alexa Privacy, que vous ne souhaitez pas utiliser vos enregistrements vocaux à des fins de recherche ou de développement. Commencez donc le processus en cliquant sur « Gérer vos données Alexa ».

Deux options ou sections dans le menu vont s’afficher. Allez dans la section « Gérer vos enregistrements vocaux ». Appuyez sur « Supprimer automatiquement les enregistrements ». Veillez à sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez supprimer les enregistrements vocaux.

De cette manière, vous pouvez protéger toutes vos données contre les attaques de pirates informatiques ou contre toute utilisation future par Amazon.

Désactiver Amazon Alexa depuis le Drop-In

D’autres suggestions pour désactiver Amazon Alexa c’est de désactiver la fonction Drop-In. Le Drop-In est considéré comme l’une des fonctions les plus controversées d’Amazon, car il peut agir comme un interphone audio ou vidéo. Voici comment faire :

Ouvrez l’application Alexa depuis votre téléphone et allez dans Paramètres.

Faites défiler les paramètres vers le bas pour rechercher « Paramètres de l’appareil », qui est la deuxième option en partant du haut. Cliquez dessus car c’est là que vous pouvez désactiver le Drop-In.

Dans les paramètres de l’appareil, appuyez sur l’option « Communications ».

Dans la section des communications, la deuxième option présente sous ces annonces est le Drop-In. Tapez sur l’option Drop-In pour la désactiver. Vous pouvez également sélectionner « Ménages », ce qui signifie que les appareils de votre compte ne peuvent qu’être connectés.

Avec ces informations, il est maintenant claire que l’assistante virtuel vous laissera tranquille pour un bon bout de temps, du moins, jusqu’à ce que vous réactiver à nouveau Amazon Alexa. Assurez-vous de l’activer que si vous en avez réellement besoin. Vous éviterez ainsi un bon nombre de problème !