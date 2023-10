Bang & Olufsen Présente la nouvelle Beosound A5 Spaced Aluminium

Le monde du design professionnel découvre aujourd’hui la Beosound A5 Spaced Aluminium, la dernière prouesse de Bang & Olufsen. Faisant écho à l’engagement solide de Bang & Olufsen pour une excellence sans compromis dans le contour et le contexture de l’aluminium. La grille de cette pièce de haute couture est soigneusement modelée et perfectionnée dans le berceau de la créativité de l’entreprise, la fameuse « Factory 5 » à Struer, au Danemark.

La grille de cette merveille qu’est la Beosound A5 Spaced Aluminium est une démonstration de maitrise et de soin dans l’ouvrage. Révélant ainsi l’aspiration constante de Bang & Olufsen d’explorer encore plus loin les possibilités infinies offertes par l’aluminium. Ses plus de 3 500 disques d’aluminium mettent en scène une façade qui donne l’impression d’être en lévitation.

Michael Henriksson, Vice-président du marketing produit, s’exprime avec enthousiasme : « Nous avons une longue tradition d’exploitation de motifs circulaires pour les grilles de nos haut-parleurs. C’est devenu notre marque de fabrique. Pour cette création, nous avons opté pour un style inédit. »

Il ajoute dans la foulée : « Souvent, le design circulaire est le conduit par lequel le son est diffusé. Cette fois-ci, nous avons fait preuve d’audace et avons utilisé cette forme comme un point d’attraction pour le design. Par conséquent, nous avons renversé notre conception traditionnelle pour créer quelque chose de révolutionnaire et d’impactant. »

« L’effet ‘disques flottants’ est obtenu par l’ajout d’une seconde couche d’aluminium brillamment incorporée sous la forme d’une grille, juste derrière la surface. Elle offre une illusion optique tout en permettant au son de résonner. »

Notre famille de produits Beosound A5 s’étoffe

L’arrivée de la Spaced Aluminium vient compléter la gamme existante de finitions de la Beosound A5, qui comprend déjà les déclinaisons Nordic Weave et Dark Oak. « La conception de la Beosound A5 a été pensée pour qu’elle soit une toile vierge de tous prejugés, un laboratoire d’expérimentations esthétiques et de durabilité émotionnelle. Les grilles en raphia et en bois sont d’une diversité telle qu’il est tout simplement stupéfiant de réaliser qu’il s’agit du même appareil », ajoute Michael Henriksson.

« Bien sûr, les versions Nordic Weave et Dark Oak se distinguent par leur style, mais elles partagent toutes deux un côté chaleureux et naturel. Elles reflètent et se fondent dans les matériaux et les textures qui font partie intégrante de nos intérieurs. L’ambition de Spaced Aluminium est radicalement différente. Cette déclinaison est graphique, contrastée, précise. Bien qu’elle paraisse assez neutre et épurée, elle revêt un caractère extrêmement expressif et sculptural. »

Prévue pour avril 2023, la Beosound A5 se positionne à l’intersection de l’audio portable et de l’audio domestique. Facile à transporter d’une pièce à l’autre, elle se pose sur le sol, une étagère, une table, où vous le voulez. Avec son indice de protection IP65 contre l’eau et la poussière, la Beosound A5 peut s’aventurer à l’extérieur et accompagner vos explorations partout où vous irez. Dotée de plus de 12 heures d’autonomie et aussi d’un chargeur de téléphone sans fil intégré sur son panneau supérieur, c’est bien là l’enceinte la plus polyvalente de Bang & Olufsen à ce jour, le partenaire parfait pour votre audio portable. Elle se manipule via une interface utilisateur élégante ou directement depuis l’application Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen, une histoire d’excellence en matière de travail de l’aluminium :

Il y a près de 70 ans, Bang & Olufsen se démarquait en innovant avec l’usage de l’aluminium dans le design de produits audio. En 1955, l’entreprise bravait les tendances de l’époque en abandonnant le cadmium, le chrome et le nickel au profit de l’aluminium.

A propos de ce choix délibéré, Michael Henriksson déclare : « Notre volonté était de concevoir cette édition de la Beosound A5 dans une pureté absolue. Nous avons porté un soin tout particulier à notre travail avec l’aluminium, sa texture unique, son éclat inégalé. Sans altérer sa couleur naturelle et en assurant une correspondance parfaite avec le corps de l’enceinte et la nouvelle poignée, nous avons mis en exergue le travail d’art que représente la grille, sa complexité et l’artisanat qui lui confère toute son âme. Cette édition a requis une phase d’affinage conséquente et a permis à la ‘Factory 5’ de se surpasser dans le design de l’aluminium.

Notre histoire avec l’aluminium est riche et intrigante. C’est un matériau intemporel qui vieillit avec grâce et reflète nos valeurs d’engagement pour la durabilité de nos produits. Nous sommes aussi très inspirés par les possibilités que nous offre l’aluminium comme matériau principal de fabrication. Notre ambition consiste à dépasser ses limites et à développer de nouveaux designs à travers une expérimentation créative.

« C’est juste le commencement. »

Déverrouillage de Capacités Inédites

Non seulement la Beosound A5 se dote d’une nouvelle finition, baptisée Spaced Aluminium, mais elle bénéficiera également de plusieurs mises à jour logicielles à l’horizon. Ces mises à jour élargiront ses capacités, grâce à Mozart, la plateforme visionnaire développée par Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen activera l’appairage stéréo automatique par le biais de la technologie à bande ultra-large lors de ces prochaines mises à jour. En clair, deux enceintes Beosound A5 pourront s’accoupler automatiquement dès lors qu’elles se trouveront à proximité l’une de l’autre pour une connectivité plus fluide et intuitive. De plus, via l’application Bang & Olufsen, la Beosound A5 pourra s’intégrer de manière ininterrompue dans un dispositif B&O mulit-produits domestique en raison de sa connectivité avancée.

Parallèlement, la fonctionnalité Fluid Sweet Spot sera en marche. Permettant de redonner à la musique son authenticité originelle, telle que l’artiste l’a conçue. Lorsque l’enceinte fonctionne en mode stéréo, une simple tapotement sur l’application B&O permettra à la Beosound A5 d’optimiser la sorties audio en fonction de la position de l’auditeur, et cela, de manière tout à fait fluide.

– L’appairage stéréo automatique sera disponible à partir de novembre 2023. Alors que la fonction Fluid Sweet Spot sera dans le marché début 2024.

– La fonctionnalité Fluid Sweet Spot sera exclusivement opérationnelle lorsque la Beosound A5 s’accordera en configuration stéréo avec un iPhone (à partir de l’iPhone 11).

Zoom sur Bang & Olufsen



Créée en 1925 à Struer, au Danemark, par Peter Bang et Svend Olufsen, deux visionnaires. Bang & Olufsen est une entreprise spécialisée dans les équipements audiovisuels haut de gamme. Depuis près de cent ans, leur philosophie n’a jamais cessé de guider l’entreprise. Ce qui lui a valu une position de leader en matière d’innovation audio. À ce jour, chaque produit Bang & Olufsen se distingue par son design intemporel. Ainsi que de sa qualité sonore exceptionnelle et un savoir-faire sans égal. La marque est également célèbre pour ses produits avant-gardistes commercialisés à travers le monde via un réseau de boutiques dédiées Bang & Olufsen. Sur sa boutique en ligne bang-olufsen.com et aussi dans quelques enseignes multi-marques triées davantage sur le volet. Employant près de 900 personnes, elle est présente dans plus de 70 pays.