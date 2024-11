Après 50 ans Armitron débarque dans l’univers des montres connectées !

Armitron, la société horlogère au nom à connotation technologique a récemment présenté sa première série de montres connectées cette année.

C’est assez surprenant pour une entreprise qui est entrée dans l’ère du chronométrage numérique il y a près de cinquante ans. Mais nous sommes très heureux de cette nouvelle sortie.

Les débuts de Armitron

Armitron a traversé une période où elle a connu un véritable essor dans les années 70, 80 et 90. Mais elle s’est tue au cours des dernières décennies. Concrètement, la marque a débuté sous les meilleurs auspices en 1975 avec une première montre à diodes électroluminescentes (LED).

Ce n’était pas la première. Pulsar, qui a lancé la première montre numérique en 1972, détient cette distinction. Toutefois, la plupart des gens se souviennent d’Armitron. La marque avait son emblématique montre plaquée or, dotée d’un corps robuste et d’une minuscule bande de plastique rouge pour l’affichage. L’affichage LED d’une seule ligne brillait au travers.

Les premières technologies LED étaient innovantes à l’époque. Mais c’était également incroyablement inefficace et cette technologie a rapidement cédé la place à l’affichage à cristaux liquides (LCD), plus gourmand en batterie.

Des montres accessibles pour tous, tel est le motto d’Armitron

Malgré ce lancement numérique précoce, Armiton n’a pas bâti son nom sur l’innovation. Au lieu de cela, elle a proposé une large gamme de montres LCD, Quartz et mécaniques. Elles sont axées sur la mode et l’accessibilité financière. Aujourd’hui encore, la plupart des montres Armitron coûtent moins de 200 dollars.

La marque excelle en fait à proposer des montres à des prix beaucoup plus abordables. Et Armitron a poursuivi cette tradition avec sa ligne récente de montres connectées.

Sa Connect Matrix est une alternative à l’Apple Watch. Elle ne coûte que 75 dollars. La Connect Sync est une option Samsung Galaxy Watch Ultra pour 60 dollars. Et la Connect Quantum qui coûte 75 dollars pourrait se tenir à côté de la Samsung Galaxy Watch ou de la Google Pixel Watch.

Armitron entre de nouveau sur le marché des montres connectées

Il convient de noter que Armitron est une entreprise horlogère américaine. En 1999, elle figure parmi les cinq premiers fabricants de montres des États-Unis. Aucun chiffre actuel n’est disponible, mais le passage d’Armitron aux montres connectées dévoile clairement comment le vent souffle.

C’est d’abord un petit segment de l’entreprise qui est consacré à l’élaboration de ces modèles. Mais l’un de leur responsable, M. Tamaro, dit que cela va se développer et s’étendre.

Une expérience mise à profit

Armitron sait que l’entreprise est capable de marier son expertise en matière de design avec la technologie et les fonctionnalités clés des montres connectées actuelles. Ces modèles sont accessibles, car tout le monde ne peut pas s’offrir la smartwatch d’Apple. Mais ils peuvent offrir une grande partie des mêmes fonctionnalités.

Malgré son statut de novice en matière de smartwatch, Armitron n’exclut pas la possibilité d’élargir sa gamme de produits portables. Est-il possible d’avoir une Armitron Smart Ring ? Tamaro, qui travaille dans l’entreprise depuis deux ans après avoir travaillé chez J Crew et Uniqlo et 16 ans chez Pepsico, a répondu : « Peut-être, peut-être. Je ne dirais pas que c’est hors de question ».

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn