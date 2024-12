Aqara X Black Friday : Jusqu’à 30% de réduction sur la domotique

Le Black Friday est l’occasion idéale pour se doter des meilleures technologies et améliorer son confort à la maison. Aqara, leader des appareils domestiques intelligents, vous propose des offres incroyables sur une sélection de produits phares. Cette année, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à 30 % sur des équipements qui transformeront votre habitat en un véritable foyer connecté.

Des solutions de sécurité avancées à prix réduit

Aqara met en avant ses produits de sécurité avec des remises alléchantes. La sonnette connectée Video Doorbell G4 est l’un des produits phares de cette période de promotions. Avec une réduction de 30 %, son prix passe de 129,99 € à 90,99 €. Ce modèle permet non seulement de répondre à vos visiteurs de manière sécurisée grâce à sa caméra haute définition, mais aussi d’assurer une surveillance en temps réel de votre porte d’entrée. Un excellent moyen d’accroître la sécurité de votre domicile, surtout pendant les périodes de fêtes où les risques de cambriolage augmentent.

En complément, le Presence Sensor FP2 bénéficie également d’une remise de 30 %, soit un tarif de 58,09 € au lieu de 82,99 €. Ce capteur de présence est idéal pour gérer vos systèmes de chauffage, d’éclairage et d’autres appareils connectés de manière automatique selon votre présence. C’est une solution simple et efficace pour optimiser votre confort à la maison. Elle permet également de réduire vos consommations énergétiques.

Optimisez votre confort avec des appareils connectés

Au-delà de la sécurité, Aqara vous propose également des équipements pour améliorer le confort de votre domicile. Le Radiator Thermostat E1 est un excellent moyen de réguler la température de votre intérieur de façon intelligente. Cet appareil est actuellement proposé à 44,99 € au lieu de 59,99 €. Il vous permet de contrôler votre chauffage en fonction de vos besoins et offre ainsi une gestion plus efficace de votre énergie.

Le Hub M3 est un autre produit à ne pas manquer pendant le Black Friday. Ce centre de contrôle permet de gérer tous vos appareils Aqara depuis une seule interface. Avec une réduction de 23 %, il est proposé à 99,99 € au lieu de 129,99 €. Ce hub centralise les commandes de vos équipements connectés pour une solution simple et intuitive pour gérer l’ensemble de votre maison connectée. Cette année, Aqara vous permet de faire des économies et d’améliorer votre quotidien avec des produits innovants et intelligents. Profitez de ces offres exceptionnelles pour transformer votre maison en un espace plus sûr, plus confortable et plus économe en énergie. Vous bénéficierez également des dernières technologies.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

