Rajeunissez votre Apple Watch en changeant son thème d’horlogerie à volonté – voici comment

Si vous vous ennuyez avec les mêmes cadrans d'Apple Watch que tout le monde porte, c'est le moment de découvrir de nouveaux designs. Pour en bénéficier, il y a les applications pour thèmes d'horlogerie faites pour Apple Watch.

C'est super de ne pas avoir besoin de pirater votre montre connectée pour ajouter un nouveau thème d'horlogerie. Grâce à l'architecture existante de l'Apple Watch, certaines applications peuvent modifier l'apparence du cadran de manière significative. Voici ce qu'il en est.

Passer d'un cadran d'Apple Watch à l'autre

Sur votre Apple Watch, vous pouvez avoir jusqu'à 50 thèmes d'horlogeries prêts à l'emploi. Il suffit de faire glisser le curseur depuis le bord gauche ou droit de l'écran de l'Apple Watch. Mais si cela ne fonctionne pas, assurez-vous d'avoir mis WatchOS 10.6 à jour.

Sinon, il existe d'autres méthodes que beaucoup de gens ignorent. L'une d'elles est à effectuer directement en manipulant la smartwatch. Quant à la suivante, il faut passer par une configuration via votre iPhone.

Changement du thème d'horlogerie via l'Apple Watch

Sur montre, appuyez sur le cadran de l'horloge jusqu'à ce que l'interface de sélection s'affiche. Le cadran se rétrécit pour laisser place à son nom. Puis vous voyez un bouton de partage et un bouton de modification. Balayez ensuite vers la gauche jusqu'à ce que l'écran Nouveau s'affiche et touchez le bouton +.

Faites défiler les options. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et si vous savez laquelle vous voulez, faites défiler rapidement à l'aide de la couronne numérique pour descendre dans l'alphabet. Appuyez sur Ajouter pour sélectionner l'option souhaitée.

Pour modifier l'une des options du thème d'horlogerie, telles que la couleur et les complications, appuyez sur la couronne numérique pour terminer la modification et activer le thème d'horlogerie.

Changement du thème d'horlogerie via l'iPhone

Si vous préférez changer votre thème d'horlogerie via votre iPhone, ouvrez l'appli Watch et touchez Galerie de thème d'horlogeries en bas. Choisissez et configurez le thème d'horlogerie que vous souhaitez. Puis, touchez le bouton Ajouter. Grâce aux complications complémentaires, il est possible de personnaliser les thèmes d'horlogeries.

Modifier les complications avec Facer

Dans l'horlogerie traditionnelle, une complication est un mécanisme supplémentaire en plus des aiguilles de l'horloge principale. Il peut s'agir d'un chronomètre intégré ou d'une horloge plus petite que vous pouvez régler sur un autre fuseau horaire.

Sur l'Apple Watch, elles affichent des informations telles que les conditions météorologiques actuelles. Vous pouvez aussi avoir les sonneries d'activité ou le cap actuel de la boussole. Le fait d'appuyer sur une complication ouvre généralement une app associée, comme Météo ou Calendrier.

Mais si vous voulez les modifier, allez dans Facer. Cette application substitue ses propres complications aux thèmes d'horlogerie existants d'Apple. Un modèle Atari sous licence, par exemple, est construit sur le thème d'horlogerie Portraits.

De nombreux autres thèmes tirent parti d'un modèle modulaire d'Apple, en ajoutant des motifs et des fonctions personnalisés aux complications.

Processus d'activation de Facer

Ouvrez Facer sur l'iPhone et touchez le thème d'horlogerie que vous souhaitez activer. Pour cela, appuyez sur le bouton bleu Ajouter avec l'icône d'une flèche sur une montre. Cela permet d'accéder à l'application Watch. Touchez pour Ajouter à mes thèmes d'horlogerie.

Après quelques instants, le cadran est activé sur votre montre et les complications personnalisées se chargent. Facer dispose également d'une application pour les montres connectées Android.

