Top des meilleurs cadrans pour l’Apple Watch

Lorsqu’il s’agit de personnaliser l’Apple Watch, le cadran choisi pour l’écran revêt une importance capitale. Celle-ci doit correspondre au style personnel de l’utilisateur, afficher ses informations les plus importantes et être esthétique.

Avec le lancement du watchOS 9 et de ses nouvelles fonctionnalités, l’Apple Watch propose encore plus de cadran. Beaucoup sont adaptés à des situations et à des occasions spécifiques, et les choix peuvent être écrasants. La bonne nouvelle est que les meilleurs cadrans Apple Watch sont déjà préinstallés sur votre smartwatch. Continuez de lire !

California : un cadran Apple Watch polyvalent

Le cadran California de l’Apple Watch fait partie des plus populaires depuis sa sortie dans WatchOS 6. Simple et élégant, avec sa forme carré ou rond, le California séduit le public grâce à sa ressemblance avec une montre traditionnelle. Vous pouvez le garnir de données ou le laisser au minimum. Les nombreuses complications sont entièrement personnalisables.

L’utilisateur peut donc choisir ce qu’il souhaite afficher, ou préférer les désactiver complètement. Il est possible de modifier la forme et le dessin des chiffres de l’affichage de l’heure, et de jeter un coup d’œil aux complications qui courent sur le cadran. Il existe une excellente alternative, pour ceux qui possèdent l’Apple Watch Series 3 ou antérieure : le typographique.

Typographe : idéal pour plus d’informations en un coup d’œil

Ce magnifique cadran est d’une simplicité exemplaire. Comme son nom l’indique, la typographie occupe une importance majeure sur ce type de cadran. En fait, il est possible de choisir entre trois styles de caractères personnalisés : classique, moderne et arrondi. Aucune complication n’est disponible avec les quatre chiffres surdimensionnés. Néanmoins, ils peuvent être personnalisés à souhait, avec des options permettant de modifier la couleur de remplissage ou la couleur de fond.

En outre, l’utilisateur peut choisir d’afficher seulement quatre chiffres (12, 3, 6, 9) ou les 12 chiffres sur le visage de la montre connectée, ainsi que l’écriture dans laquelle il souhaite les afficher. À cet effet, il peut choisir entre l’arabe, l’arabe indien, la devanagari et le romain.

Playtime : un cadrans Apple Watch relaxants

Parfois, vous avez simplement besoin de vous détendre quotidiennement. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers des cadrans qui vous encouragent à vous relaxer comme Playtime. Celui-ci n’est pas uniquement destiné aux enfants, même s’il y ressemble. Elle peut orner une montre connectée femme. Le cadran affiche une image animée changeante qui crée un effet de paix.

Le playtime est d’ailleurs le fruit de la collaboration d’Apple avec Joi Fulton, et il apporte un peu d’interactivité. En effet, il suffit de faire tourner la couronne digitale pour changer l’arrière-plan. Choisissez l’image que vous voulez voir. Vous avez même la possibilité d’ajouter vos propres photos. Choisissez un style, puis ajoutez des complications si vous voulez.

Metropolitan : Un cadran pour les environnements formels

Metropolitan est l’un des nouveaux cadrans qui ont fait leur apparition avec watchOS 9. Il présente un design minimaliste et prend en charge jusqu’à 4 complications dans les coins. Il a un côté à la fois décontracté et formel, et peut être affiché dans n’importe quelle situation, comme lors d’une réunion de travail ou en traînant avec des amis.

En termes de personnalisation, Metropolitan propose quatre types de styles de montre différents, cinq options de visage et un tas de choix de couleurs parmi lesquels choisir. Fondamentalement, vous pouvez faire fonctionner ce cadran de montre Apple avec toutes les tenues que vous avez prévues. Metropolitan vous permet également de créer différents raccourcis pour toutes les applications que vous souhaitez.

Lunar : le cadran pour suivre le calendrier lunaire et grégorien

Le cadran lunaire est une autre nouveauté de WatchOS 9, et apporte beaucoup d’informations sur l’écran de l’Apple Watch. Il s’avère utile pour les amateurs de calendrier lunaire et de calendrier grégorien. Qui plus est, il est livré avec le support de trois calendriers lunaires : chinois, hébraïque et islamique.

Quatre complications sont prises en charge dans les coins. Cependant, les options de personnalisation proposées ne sont pas nombreuses. En fait, la seule possibilité consiste à modifier la couleur de la trotteuse et à basculer entre une horloge analogique et une horloge numérique.

Il s’agit d’un beau cadran d’Apple Watch, bien qu’il affiche beaucoup d’informations, ce qui peut être accablant pour les utilisateurs qui souhaitent une approche plus minimaliste.

Astronomie : pour les passionnés d’astronomie

Parmi les meilleures cadrans Apple Watch, l’ Astronomie a été remaniée pour WatchOS 9. Celui-ci est inspiré d’une orfraie mécanique. Il fait partie des plus attrayants de l’Apple Watch en termes d’esthétique. Elle affiche un modèle 3D en temps réel de la Terre, de la Lune ou de notre système solaire.

A cet effet, l’utilisateur peut choisir entre la « vue de la Terre », la « vue de la Lune » et la « vue du système solaire » sur le cadran de la montre. La Terre montre la transition entre le jour et la nuit. Cette fonction permet également de suivre les phases de la lune ou de choisir la vue du système solaire pour voir la position des planètes n’importe quel jour de l’année. Ces dernières s’actualisent en permanence au fil de la journée.

Portraits : pour mettre en valeur les photos avec un effet 3D

Portraits est un superbe cadran Apple Watch qui vous permet de choisir n’importe quelle photo en mode portrait comme arrière-plan de la smartwatch. Elle permet de définir deux complications au milieu et en bas et de faire pivoter la Digital Crown pour mettre en avant le sujet de la photo. Mais, le point fort de cette fonctionnalité est qu’elle crée un effet 3D cool avec un mouvement de perspective avec un résultat impressionnant.

Portraits était livré avec WatchOS 8 mais a reçu une mise à jour avec WatchOS 9. Celle-ci met en avant l’effet de profondeur sur les photos de chiens, de chats et de paysages, ainsi que la possibilité d’utiliser le mode d’édition. Ce dernier ajoute une teinte aux couches d’arrière-plan de la photo.

Siri : cadrans Apple Watch pour le travail

Vous voulez un cadran de montre connectée pour une tâche particulière ? Voici les meilleures options pour certaines situations courantes liées au travail.

Le cadran Siri fournit des informations personnalisées tout au long de la journée. Il affiche des cartes avec des informations pour la journée que l’application juge utiles. Parmi ces informations figurent la météo, les événements à venir, le trafic sur le chemin du retour et d’autres données.

Il est possible de configurer deux complications pour les sources de données primaires et tierces. Cette application est un excellent compagnon si vous utilisez l’assistant vocal d’Apple au quotidien. Une fois que vous avez configuré les informations que vous souhaitez que Siri affiche, vous pouvez configurer le cadran et choisir vos complications.

Activité : cadrans pour le fitness

La face Activité constitue la préférée des amateurs de fitness, et elle fonctionne avec des anneaux d’activité. L’anneau Move représenté par la barre rouge indique le nombre de calories que vous avez brûlées jusqu’à présent.

Quant aux anneaux vert et bleu, ils indiquent respectivement le nombre de minutes d’activité effectuées et le nombre de fois où vous vous êtes levé et déplacé pendant au moins une minute. Il est possible de configurer l’appareil pour qu’il affiche des heures « roulées ». Au lieu de se lever et de se déplacer, il vous indiquera les heures pendant lesquelles vous avez poussé ( pour les personnes en fauteuil roulant). Par ailleurs, vous pouvez configurer jusqu’à trois complications différentes.

Avec jusqu’à trois complications, c’est l‘un des meilleurs visages de l’Apple Watch, et il a été modernisé avec watchOS 9.

Cadran Feu/eau, métal liquide : Un look branché

Techniquement, il s’agit de cadrans distincts, mais ils sont fondamentalement identiques, à l’exception de l’élément utilisé. Ces visages de montre connectée présentent de superbes animations chaque fois que vous touchez l’écran ou que vous réveillez votre montre.

Les animations ont été enregistrées par Apple, et vous pouvez choisir entre l’eau, le feu et le métal liquide. Ce sont de loin les cadrans les plus élégants qui soient sur l’Apple Watch. Les animations sont follement captivantes à regarder, et il est recommandé de garder la forme du cadran en plein écran pour une animation plus immersive. Toutefois, si vous voulez des complications à l’écran, vous pouvez également opter pour une forme circulaire.

Comment modifier le cadran d’une Apple Watch ?

Pour changer le cadran de votre Apple Watch, ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Ensuite, cliquez sur Face Gallery dans les options principales en bas de l’écran et choisissez vos cadrans. Une fois que vous avez terminé de le configurer, appuyez sur Ajouter. Si vous ne voulez pas utiliser l’application, vous pouvez changer le cadran directement sur la montre. En utilisant 3D Touch, appuyez sur le type de cadran de la montre. La liste des cadrans utilisés et sélectionnés précédemment défile de gauche à droite, y compris ceux que vous avez personnalisés dans l’application Watch.

Pour définir un nouveau cadran, balayez vers la gauche jusqu’à ce que vous voyiez Nouveau. Utilisez la couronne numérique pour faire défiler les choix disponibles et appuyez sur l’écran pour sélectionner.

Pour supprimer un cadran, touchez n’importe quel design. Faites défiler l’écran vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que vous trouviez celui que vous voulez supprimer. Appuyez ensuite sur Supprimer pour le supprimer.